Zeer grote brand op bedrijventerrein Dronten: ‘Doe ramen en deuren dicht’

Wethouder mag aanblijven ondanks ‘geblunder’ met bouwplan Swifter­bant-Zuid: ‘Nare gang van zaken’

22 april De kritiek is keihard, maar er vloeit geen bloed. Politieke partijen in Dronten zijn verbaasd en boos over de fouten in de zaak Swifterbant-Zuid, maar eisen niet dat wethouder Roelof Siepel opstapt. Laat staan de rest van het college. In plaats daarvan komt er een ‘verbeterplan’. Een poging van de raad om meer grip te krijgen op dit hoofdpijndossier.