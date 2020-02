Zelfs bemiddeling burgemeester lijkt kansloos in conflict over WOII-crashpalen in polder

VIDEO Beweegbare bodems en verlich­ting onder water in plaats van glijbaan en duikplank in Dronten

14 februari Het zal even wennen zijn voor de zwemliefhebbers in Dronten, want het gloednieuwe Aat de Jonge Zwembad is kleiner dan het vertrouwde Overboord-zwembad en bevat geen glijbaan, duikplank en bubbelbad. Het telt drie bassins, een wedstrijdbad, een instructiebad en een peuterbadje, maar ook beweegbare bodems en verlichting onder water.