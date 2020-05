Zelfs het afscheid nemen van een kerkgebouw is anders door corona: ‘Hier staan veel voetstappen van ons’

In groepjes schuifelen ze door de kerkzaal. De inwoners hebben zich aangemeld via internet en mogen maximaal drie kwartier in De Voorhof blijven. ,,Het gaat anders dan we hadden bedacht’’, zegt Tineke Stuifzand van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Tja, corona staat een ‘normaal’ afscheid in de weg.