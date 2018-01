Zestig meter lang borduurwerk verhuist naar museum

De Flevowand krijgt een plekje in het Nieuw Land Erfgoedcentrum . Het 60 meter lange borduurwerk, gemaakt in Biddinghuizen, is volgens de gelijknamige stichting beter af in een museum waar het tot in lengte van jaren goed bewaard kan blijven.

Van meet af was het plan het immense borduurwerk in het dorp zelf te exposeren, maar daar is de stichting nu vanaf gestapt. ,,Wil je zoiets tot in de eeuwigheid bewaren, dan moet je het goed conserveren'', zegt voorzitter Gert Jan van Tilburg.

Het dorp moest wel even wennen aan een andere plek voor de Flevowand. ,,Dat moest ik ook. Het is anders denken. De mensen snappen nu wel dat het niet kan. Zoiets tentoonstellen in Biddinghuizen is niet reëel. In een groot museum krijgt het ook de presentatie die het verdient. Het is echt een kunstwerk.''

Eigen vitrine

De Flevowand krijgt in het Nieuw Land een eigen vitrine, waar alle omstandigheden goed geregeld zijn. Daarin kan de tijd geen vat krijgen op het borduurwerk dat de geschiedenis van de Zuiderzee laat zien in kruissteek, van ijstijd tot Marker Wadden.