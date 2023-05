Zit het kabinet met flexwoningen in de maag? Zet ze neer in Dronten, zegt de VVD: ‘Mooie oplossing’

Het is nu zeker, Dronten krijgt er duizenden woningen bij: ‘Historisch moment’

De knoop is doorgehakt. Dronten gaat een groeispurt maken en dat betekent duizenden woningen erbij. 60.000 inwoners in 2050, dat is het doel. Al mag het nog wat ambitieuzer van enkele politieke partijen. ,,Bepaalde doelgroepen komen onvoldoende aan woonruimte. Juist voor deze groepen moeten we haast maken.’’