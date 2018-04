Ziyech wil Syrische vluchtelingen in Dronten helpen

Twee jaar was Ajax-voetballer Hakim Ziyech ambassadeur van een jongerenproject in Dronten. Nu gaat hij zich misschien inzetten voor Syrische vluchtelingen in deze gemeente.

,,Hij heeft al toegezegd, hij wil graag meedoen'', zegt Liane Wolfert van Bureau LWPC. ,,Ja, ook als Hakim na dit seizoen voor een buitenlandse club gaat spelen. We vinden wel een manier om contact te houden.'' Er is nog wel een hindernis: het geld. ,,We zoeken nog naar middelen om het project te kunnen uitvoeren.''

Duwtje in de rug

Wolfert wist de bekende voetballer (toen nog FC Twente) in 2016 te strikken voor haar project SOEP! (Samen Op Expeditie met Poen). Hiermee gaf ze Dronter jongeren uit gezinnen die het niet breed hebben een duwtje in de rug. Ze hielp hen om te gaan met geld en met vragen als: wat wil ik later worden en hoe bereik ik dat? Ziyech, die opgroeide in Dronten, was een soort motivator. Hij heeft bepaald geen makkelijke jeugd gehad, maar schopte het ver 'door de juiste keuzes te maken', aldus Wolfert.

De deelnemers bezochten in mei 2016 een wedstrijd van FC Twente en gingen na afloop in gesprek met Ziyech. Hij kon lang niet bij elke bijeenkomst zijn, maar belde af en toe of sprak een filmpje in, zegt Wolfert. Aan SOEP! is een eind gekomen, Wolfert wil zich nu richten op Syrische vluchtelingen in Dronten met SOEP! 2.0. ,,Ik wil ze helpen integreren, hun eenzaamheid verdrijven.'' Ze heeft enkele gesprekken gehad met Syriërs, maar het valt niet mee om tot ze door te dringen, vertelt ze. ,,Als je vraagt hoe het gaat dan antwoorden ze: goed. Terwijl je weet dat er van alles aan de hand is.'' Ze hoopt op hulp van Ziyech, met zo'n bekende voetballer aan boord moet het wel lukken om deelnemers te vinden. Nu nog geld regelen. ,,We hebben nog wat tijd nodig om dat te onderzoeken.''

