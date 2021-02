Zo bereidt deze basisschool in Dronten zich voor op de heropening: ‘Je wordt bijna eng van de restricties’

Tuinhuis­jes in de Kruizemunt kunnen toch blijven staan door koop ‘ingepikte’ grond van gemeente Dronten

27 januari Schuttingen en tuinhuisjes aan de Kruizemunt in Dronten mogen blijven staan. De dreigende afbraak, of opschuiven, is waarschijnlijk van de baan. Volgens de gemeente Dronten hebben de bewoners ongevraagd hun tuinen vergroot en hebben daarmee illegaal gemeentegrond in gebruik genomen. ,,In eerste instantie zei de gemeente dat het kopen van het stukje grond niet mogelijk was,’’ vertelt bewoonster Manon Hoekstra. En dus leek het erop dat tuinhuisjes en schuttingen afgebroken of verschoven moesten worden.