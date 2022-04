Zo bouwde Ad (88) uit Dronten een enorm zeiljacht dat net in zijn achtertuin paste: ‘Ik heb alles zelf gedaan’

Daar hangt het in de touwen, het zeiljacht. Hoog boven de woningen in de Harpoenierstraat in Dronten. Het is 10 januari, de zon schijnt, maar Ad Schraa is niet bezig met het weer. Met lede ogen ziet hij toe hoe een grote kraan zijn imposante jacht langzaam op een dieplader laat zakken. Het wordt stevig vastgesnoerd en dan vertrekt de vrachtwagen. Weg uit Dronten.