Zonneparken van 110 hectare bij Dorhout Mees en Flevonice

Gevoelig punt

Hiermee benut Dronten in een keer alle door de provincie toegekende grond voor zonnepanelen in landelijk gebied, zegt wethouder Ton van Amerongen. ,,Zonder landbouwgrond te belasten’’. Dat is een gevoelig punt in de provincie. De gemeente werkt mee omdat er onder meer een ‘economische noodzaak’ is voor het plaatsen van panelen en omdat deze ‘recreatiegronden bijna niet gebruikt worden voor recreatie’.