Zonnig NK beach soccer in hartje Dronten

Dit is de internatio­na­le leerschool van Beitske Visser: racen over de hele wereld. 'Ik leer veel. Nog steeds.'

14:00 Ze wacht even met antwoorden, laat een stilte vallen. ,,Ja’’, zegt ze. ,,Het is soms best eenzaam.'' Om snel aan te vullen: ,,Maar ik ben er ook wel aan gewend, hoor. En ik heb het mooiste beroep van de wereld.’’ De in Dronten geboren Beitske Visser leeft in de door mannen gedomineerde autowereld.