Zorgen over jeugd in Swifterbant

Zwembad

'Zinloos', meldt de politie op Facebook. Een week eerder was het ook al raak in het dorp toen bij een opstootje agenten werden vastgehouden, geschopt en geslagen. Hiervoor zijn een 19-jarige dorpsbewoner en een 20-jarige plaatsgenote aangehouden. Of er een relatie tussen de incidenten is, kan een politiewoordvoerder niet zeggen. Feit is dat het onrustig is in het dorp. ,,Wij maken ons zorgen’’, zegt Sandra Nobel van Dorpsbelangen. ,,Dit is heel vervelend. En dan moet de zomer nog beginnen.’’ Oftewel, langer licht, lekker weer, meer jeugd op straat.

Dorpsbelangen wil met de wijkagent om de tafel om te praten over de incidenten, kondigt Nobel aan. ,,We willen graag horen wat de politie ervan vindt. Of er te weinig te beleven is voor de jeugd? Dat durf ik niet te zeggen.’’ Een medewerker van het wijkteam voor Swifterbant kan niet zeggen of er specifieke problemen zijn in het dorp. ,,Ik kan me voorstellen dat onze jongerenwerker, die nu op vakantie is, hierover in gesprek gaat met de jeugd.’’