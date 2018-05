Zwaargewonde gast attractiepark Walibi is 13-jarig meisje

Elastiekje

Volgens Destiny van der Ben (16), die het van dichtbij zag gebeuren, kwam het haar van het meisje in de motor van de kart terecht. ,,Ze zat helemaal onder het bloed. Ze is vermoedelijk met haar haar in de motor van de kart terecht gekomen, omdat haar haar-elastiekje was losgesprongen'', zegt de ooggetuige. ,,Daarna is de kart tot stilstand gekomen. Ze is een tijdje buiten westen geweest en haar familie was helemaal in paniek. Ik kom heel vaak in Walibi, zondag ga ik voor de vijftiende keer dit seizoen, maar zoiets heftigs heb ik er nog niet meegemaakt.''