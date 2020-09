Zwarte Piet gaat verdwijnen in Dronten: ‘Realiseren ons dat roetveegpieten in kleine kernen snel herkend worden’

Over enkele jaren arriveren er geen volledig zwart geschminkte Pieten meer in Dronten. De organisatoren van de intochten in de gemeente hebben in overleg met de burgemeester Jean Paul Gebben besloten om ‘over een jaar of drie’ alleen nog maar roetveegpieten toe te laten bij de intochten.

De burgemeester is het met de stichtingen De IJsvogel (Biddinghuizen), De Klokbeker (Swifterbant) en STADronten eens geworden over hoe het verder moet met de kleur van de hulp van Sinterklaas in de gemeente. „We geven elkaar de tijd om te groeien in deze beweging, zodat we over een jaar of drie de volledige overstap hebben gemaakt”, melden de burgemeester en de organisatoren van de intochten in de drie plaatsen in een verklaring.

Demonstraties

De partijen laten weten de afgelopen jaren de discussie over de kleur van Zwarte Piet ook in Dronten gezien en gehoord te hebben. ,,We zien de landelijke beweging van Zwarte Piet naar roetveegpiet en we zien tegelijkertijd ook de vele demonstraties, waaronder die van Black Lives Matter, die dit jaar ook in Dronten plaatsvond. We begrijpen het maatschappelijke debat en daarmee ook de verschuiving van Zwarte Piet naar roetveegpiet en staan daar ook achter.”

Toch waren er volgens de organisatoren twijfels. ,,We realiseren ons dat binnen de kleine kernen in de gemeente, de vrijwilligers snel te herkennen zijn door hun kinderen, neefjes, nichtjes en buurtkinderen. En dat ze daarom veel waarde hechten aan het onherkenbaar zijn, op welke wijze dan ook. Onze vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. We hebben gezocht naar een oplossing waarbij we recht doen aan alle partijen en tegelijkertijd realiseren we ons dat we nooit iedereen honderd procent tevreden kunnen stellen.”

Rondtocht

In Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant zijn dit jaar geen traditionele sinterklaasintochten vanwege de coronacrisis. Er zijn bij de organisatoren van de intochten plannen om Sinterklaas met een rondtocht door straten in de steden naar de kinderen te laten komen.