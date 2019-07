Zweefvliegclub Flevo na vijf jaar praten terug bij af

Zweefvliegclub Flevo in Biddinghuizen ziet steeds meer deuren voor zich dichtslaan. Aan de plannenmakerij voor verhuizing naar de omgeving van Nunspeet moest plotseling een einde komen door een gewijzigd standpunt van de gemeente en daaroverheen een onverwacht bezwaar van de luchtmacht. Bovendien werd een bezwaar tegen de plaatsing van windmolens pal langs het eigen vliegveld verworpen. Een reëel alternatief voor de Flevolandse zweefvliegers lijkt er niet te zijn. „Na vijf jaar praten zijn we nog geen steek verder”, zegt voorzitter Joop Ramaekers.

Het leek zo mooi. In de gemeente Nunspeet wilde wel ruimte maken voor de zweefvliegers en wat de luchtverkeersleiding betreft mocht de club zelfs op het eigen vliegveld blijven. Dat viel bij nader inzien best in te passen in het verkeer van en naar de vlakbij gelegen luchthaven Lelystad. Maar alle thermiek is nu weggevallen.

Het zijn vooral windmolens die ZC Flevo de das om doen. In de eerste plaats die van Windplan Groen, die zo dicht bij het zweefvliegveld in Biddinghuizen staan gepland dat vliegen er onmogelijk wordt. „En nu vindt ook de gemeente Nunspeet het lastig te garanderen dat het veld dat we er op het oog hadden vrij blijft van windmolens. Want ook Gelderland moet windmolens plaatsen”, aldus Ramaekers.

Militairen

„Het bezwaar van de militaire verkeersleiding (CLSK) kwam voor ons echt uit te lucht vallen”, vervolgt hij. „Ze hadden daarvoor juist met onze plannen rekening gehouden. Maar Defensie heeft meer laagvlieggebieden nodig omdat ze extra taken krijgt en zelf elders ook wordt beperkt door windmolens.”

Zienswijze

En dus is de club terug bij af. De enige hoop is nu gevestigd op een zienswijze die ze heeft ingediend tegen het inpassingsplan, waarin de plaatsing van de molens in Windplan Groen wordt geregeld. „Dat ons bezwaar tegen de windmolens zelf zo worden afgewezen hadden we wel ingeschat. Maar met de zienswijze kunnen we door tot aan de Raad van State”, zegt Ramaeker. Hij hoopt dat het er toe zal leiden dat de molens een eindje worden opgeschoven. Dan zou Flevo op het eigen veld kunnen blijven. „Een kilometer verderop zou al genoeg zijn.”

Maximaal verzet

De door de provincie Flevoland opnieuw aangedragen optie om te verhuizen naar de Noordoostpolder wijst Ramaeker resoluut van de hand. „Dat hebben we vijf jaar geleden al verworpen. Veel te dicht bij het IJsselmeer en daarmee thermisch niet geschikt. Dus zolang er geen alternatief is hebben we geen andere optie dan ons maximaal te verzetten.”