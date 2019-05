Zweefvliegers Biddinghuizen vrezen windmolens naast de baan

Eerst zat de uitbreiding van Lelystad Airport zweefvliegclub Flevo in Biddinghuizen in de weg, nu zijn het de plannen voor windmolens. ,,Het is problematisch’’.

,,De wieken zullen bijna over onze baan draaien’’. Dat zegt voorzitter Joop Ramaekers van ZC Flevo over windplan Groen, dat uitgaat van grote windmolens naast het terrein van de club. Als het plan werkelijkheid wordt, kunnen de zweefvliegers niet meer gebruik maken van de grasbaan aan de Mosselweg. Een domper voor de toch al geplaagde club.

Eerst was er de uitbreiding van Lelystad Airport tot vakantievliegveld. Die dwong de club enkele jaren geleden uit te kijken naar een nieuwe locatie. Die lijkt gevonden in Nunspeet. Burgemeester en wethouders zijn in principe akkoord, maar hebben het sein nog niet op groen gezet. ,,We verwachten later deze maand een prinicipe-besluit’’, zegt Ramaekers. Een eventuele verhuizing zal nog enkele jaren op zich laten wachten, zegt hij. Tot die tijd hoopt de club te kunnen vliegen vanaf de Mosselweg. Maar de vraag is of dat lukt.

Quote Kijk, wij hoeven niet weg uit Biddinghui­zen, maar we zijn niet dogmatisch Joop Ramaekers, ZC Flevo

Windplan Groen kan namelijk roet in het eten gooien. De windmolens komen veel te dicht op de baan te staan, zegt Ramaekers. En ZC Flevo kan het zich niet permitteren om, in afwachting van de verhuizing, bijvoorbeeld een jaar op non-actief te staan. ,,Dat zou fataal zijn voor ons. Dat kunnen we onze leden niet aandoen’’, zegt de voorzitter. De zweefvliegers vragen de overheid om (financiële) medewerking bij de verhuizing én een soepele overgang. Ramaekers: ,,Dat vinden we niet meer dan normaal. Het kan ook in de vorm van een convenant. Kijk, wij hoeven hier niet weg, maar we zijn niet dogmatisch.’’

Is er al zicht op een regeling met de overheid? ,,Op ambtelijk niveau praten we met de provincie’’, zegt Ramaekers. ,,Maar het inpassingsplan wordt uiteindelijk vastgesteld door twee ministeries en die wijzen naar elkaar. Het gaat over meerdere schijven. Het zou te triest voor woorden zijn als het niet lukt.’’ ZC Flevo heeft bezwaar ingediend bij de provincie tegen Windplan Groen. Dat bevestigt een woordvoerster. ,,De club krijgt over enkele weken antwoord’’.

