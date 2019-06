Zwembad Swifterbant blijft doelwit vandalen, wat te doen?

Zwembad De Abelen in Swifterbant is al maanden het doelwit van vandalen. Exploitant Optisport is in gesprek met de gemeente over extra maatregelen. En roept omwonenden op om goed op te letten.

Het was weer raak afgelopen weekend. Dit keer vernielden vandalen de ruit van het kantoor van het zwembad. Optisport plaatste een foto op Facebook. Daarop is een stevige tak te zien die op de vloer ligt, de vermoedelijke ‘intikker’. Eind maart werden allerlei spullen in het zwembad gedumpt. En het hek rond de Abelen is dit jaar al meerdere keren doorgeknipt waarbij materiaal is meegenomen.

Quote Sommige commenta­ren op internet gaan wel heel erg ver Maarten Frazer, Optisport

Je zou er moedeloos van worden, maar regiomanager Maarten Frazer van Optisport relativeert de boel. ,,Dat laatste voorval was kwajongenswerk. Er is niks gestolen’’. Hij is geschrokken van de heftige reacties op internet over de reeks vernielingen en wil niet dat er een ‘hetze’ ontstaat, geeft hij aan. ,,Sommige commentaren gaan wel heel erg ver’’.

Camera's

Maar toch, er moet iets gebeuren. Daarom is Optisport in gesprek met de gemeente, eigenaar van het zwembad, over het voorkomen óf in de kiem smoren van vandalisme. Het plaatsen van camera’s is een mogelijkheid, zegt hij. ,,Maar het zwembad is niet het hele jaar door open. Dus moeten we de camera’s op een bepaald moment weer weghalen.’’ Mogelijk wordt er een camera opgehangen, zegt hij. Verder is het zaak om schade snel te herstellen, zoals een doorgeknipt hek. ,,Dat nodigt uit om het terrein op te lopen.’’ Ook roept hij omwonenden op om snel aan de bel te trekken als ze iets verdachts zien. Immers, het zwembad ligt niet op een afgelegen plek. ,,Ik hoop dat buurtbewoners alert zijn’’.