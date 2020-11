27 kilometer lopen voor een pakketje? Dankzij de robots hoeft dat bij dit Nieuwegeinse bedrijf niet meer

Kamer wil uitstel van versobe­ring coronas­teun­pak­ket, maar kabinet wacht nog even af

3 november Het kabinet besluit pas later of de versobering van het derde steunpakket ongedaan wordt gemaakt. De Tweede Kamer is er echter al wel uit: ,,De kans dat die versoberingen doorgaan, is heel erg klein”, zei VVD-Kamerlid Thierry Aartsen vanmiddag in de Tweede Kamer.