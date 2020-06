7 tips om je LinkedIn-profiel helemaal up-to-date te maken

Van Bongers’ hand verscheen onlangs het boek LinkedIn Power, waarin ze de lezer de kracht van het platform wil laten inzien. Naast praktische punten voor hoe je het meeste uit je profiel haalt - van tips om beter gevonden te worden door werkgevers en potentiële klanten tot het gebruik van video op het platform - gaat ze ook in op de principes van de beïnvloedingspsychologie en hoe je die toepast op LinkedIn.

,,LinkedIn is het enige zakelijke platform van Nederland. Je hebt enorm veel kans dat de doelgroep die jij wil bereiken er ook op zit. De wereld ligt ermee aan je voeten.’’ Ook handig: om een netwerk op te bouwen hoef je je met LinkedIn niet te melden op netwerkborrels en -events. ,,Ik moet zeggen dat ik zelf geen held ben in small talk. Wat dat betreft is LinkedIn een perfect middel om contact te zoeken met jouw potentiële doelgroep.’’

Dit zijn enkele tips van Bongers voor een professioneel LinkedIn-profiel

1. Onderschat de impact van je profiel niet

Ook al kijk je zelf niet veel op LinkedIn, besef je wel het volgende: Als iemand je naam Googelt, is de kans groot dat hij of zij op je je LinkedIn-profiel uit komt. ,,LinkedIn verschijnt vaak bovenaan de zoekresultaten. Mensen zijn nu eenmaal lui, we scrollen niet snel verder. Voor iedereen die een baan zoekt is het daarom belangrijk een professioneel profiel te hebben. Het is de eerste indruk die je maakt.’’

2. Kies de juiste profielfoto

,,Ik zie veel foto’s voorbij komen waarvan ik denk, dat had je beter anders kunnen doen’’, zegt Bongers. Zorg dus dat je een foto met een professionele uitstraling gebruikt. Ook is het belangrijk dat je een foto gebruikt waar je gezicht goed op te zien is. ,,Toon het liefst ook een glimlach. Uit onderzoek is gebleken dat we onbewust een positieve aanname maken als we iemand zien glimlachen op de foto.’’

3. Gebruik de juiste woorden in je koptekst

Het LinkedIn-profiel begint met een kopregel. De aankondiging die gebruikers hier plaatsen, is volgens Bongers meestal te summier. ,,Vaak schrijven mensen alleen ‘ik ben beschikbaar’ of ‘ ik zoek een nieuwe baan’, maar wat voor baan zoek je dan? Waarvoor ben je precies beschikbaar?’’ Zoek je bijvoorbeeld werk als tekstschrijver, vermeld dan niet alleen die functie maar ook het gerelateerde ‘copywriter’ en andere sleutelwoorden die daarmee te maken hebben. ,,LinkedIn wordt zeker door recruiters veel gebruikt als zoekmachine. Wil je überhaupt gevonden worden, dan zul je de juiste woorden in je LinkedIn moeten zetten.’’

4. Vergeet je niet voor te stellen

Onder het kopje Info kunnen gebruikers in een kort stukje tekst kwijt over wie ze zijn en wat ze voor werk doen. Dat wordt nogal eens overgeslagen, ziet Bongers. ,,Dat is zonde, want het is een heel belangrijk onderdeel van je profiel, een soort pitch waarin je je voorstelt aan je doelgroep. Zet daar heel goed neer wie je bent, wat je doet en wat je voor een potentiële werkgever kan betekenen en vermeld ook hier de juiste sleutelwoorden waar je op gevonden wil worden.’’

5. Durf een aanbeveling te vragen

Op LinkedIn kun je niet alleen zelf aangeven waar je goed in bent, maar kun je ook anderen vragen om dat te onderstrepen door een aanbeveling te schrijven. ,,Krijg je een compliment voor een opdracht die je hebt afgerond of een training die je hebt gegeven, vraag diegene dat te bekrachtigen op LinkedIn. Dan kan door via het profiel van die persoon een aanbeveling te vragen, dan krijgt diegene een reminder.’’ Vind je het spannend om zo’n gunst te vragen? ,,Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Iemand kan nee zeggen. Maar heel veel mensen die je het vraagt zullen het graag willen doen. Als je niks doet dan gebeurt er ook niks.’’