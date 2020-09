Al dat thuiswerken loopt flink in de papieren: wie gaat dat betalen?

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Wekelijks schrijft hij een column voor deze nieuwssite. Vandaag: thuiswerkkosten.

‘Voor niets gaat de zon op’. Dat is wat ze aan de burelen van vakbond FNV vast hebben gedacht, toen ze vorige week in een persbericht aankondigden te gaan strijden voor een thuiswerkregeling. Voor de inmiddels 4,5 miljoen al dan niet onvrijwillige thuiswerkers moet beter gezorgd worden, zo meent de vakbond. Dat houdt onder meer in: duidelijke afspraken over wie de kosten van het thuiswerken voor rekening neemt.

Het is de meest Hollandse vraag die er bestaat: wie gaat dat betalen? Terecht, want de kosten van al dat thuiswerken kunnen flink oplopen. Zo becijferde het Nibud onlangs dat werken op de zolderkamer in plaats van op kantoor al snel zo’n twee euro per dag kost. De kosten gaan zitten in genuttigde kopjes koffie en thee, papier, printertoner. En ja, ook in het gebruik van wc-papier. Elektra-, water- en gasverbruik zijn eveneens hoger bij thuiswerken. Per maand kom je dan bij fulltime werken vanuit huis op ruim 40 euro aan extra kosten. Kosten die normaal door je werkgever worden betaald.

Duurzaam thuiswerken

Achter deze wat oppervlakkige kostenoverwegingen gaat een bredere vraag schuil: hoe houden we het thuiswerken duurzaam, nu het een zaak van de lange adem blijkt? Toen het in eerste instantie een tijdelijke maatregel was, kon je er nog wel mee wegkomen om aan de eetkamertafel over je laptop gebogen te zitten. We zijn nu echter zo’n halfjaar verder en het einde is nog niet in zicht. Wordt het een zaak van maanden of nóg langer, dan heb je een comfortabele werkplek nodig. Anders betaalt je rug daar de prijs voor.

Voor effectief werken vanuit huis heb je net zo’n gezonde werkomgeving nodig als op kantoor. De minimumvoorwaarden daarvoor zijn voldoende bureauruimte, een comfortabele stoel, een voldoende helder scherm op ooghoogte (zodat je niet voorover hoeft te buigen), voldoende licht (ook straks in de donkere maanden) en het liefst een koptelefoon die omgevingsgeluiden wegfiltert. En - ik kan dit niet genoeg benadrukken - toegang tot al dan niet cafeïnehoudende warme dranken. Samen met voldoende beweging, pauze en daglicht vormt dit de basisuitrusting die je nodig hebt om het thuiswerken lang vol te kunnen houden. Mocht het aan één van deze dingen ontbreken in je thuiskantoor, dan is dit het uitgelezen moment om daarin te investeren.

Het ziet ernaar uit dat een groot deel van Nederland al thuiswerkend zal gaan overwinteren. Hoe langer dit gaat duren, hoe groter de noodzaak om het zo veilig, gezond en comfortabel mogelijk te doen. Nog los van de vraag wie dat gaat betalen.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

