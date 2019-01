‘Als je rust en balans zoekt, moet je minder streng zijn voor jezelf’

Er zijn tal van snelle trucs hoe je als ondernemer meer ‘rust en balans’ kunt vinden in je dagen. Zoals twee telefoons nemen: eentje is voor werk, de ander is een privételefoon waar je geen mailapp op zet, zodat je niet stiekem op zaterdag ‘even wat mails’ aan het checken bent. Of streng met jezelf afspreken om maar x aantal uur te werken. Ook een fijne tip: neem dit jaar iemand voor 5 uur per week aan als personal assistent, gewoon om te oefenen hoe je dingen kunt uitbesteden.

Maar de beste oplossing: wees vaker dankbaar.

Ondernemers hebben de neiging altijd ‘meer’ te willen. Je wilt groeien, je wilt uitbreiden, je wilt dingen leren. Dat is heel mooi, maar zorgt ook voor onrust. Je hebt namelijk ook altijd het idee dat je veel te weinig doet, je continu ‘kansen moet pakken’, en je zelden echt stilstaat bij mijlpalen, want in je hoofd ben je alweer bij een volgend doel.

Aan de ene kant is dat goed. Hoe specifieker je doelen hebt geformuleerd, hoe beter je weet waar je heen wil werken. Zonder doelen kom je nergens. Maar het gevaar is natuurlijk dat je niet tevreden en dankbaar bent totdat je zo’n doel hebt gehaald. En daar komt die onrust en ontevredenheid vandaan.

Quote Schrijf drie dingen op waar je elke dag dankbaar voor kunt zijn. Charlotte van 't Wout

Streng zijn

Als je meer balans en rust zoekt, zou het dus heel erg helpen als je minder streng voor jezelf bent. En dat doe je door je eigen regels te veranderen. In plaats van ‘succes’ te definiëren als: ‘Ik moet 15 klanten hebben dit jaar’, zou je ook kunnen zeggen dat je al ‘succes’ hebt zodra je een uur per dag aan sales doet. De eerste manier van denken, zorgt dat je pas tevreden en blij bent als je die klanten hebt gehaald. De tweede manier van denken zorgt dat je met heel weinig moeite al trots en dankbaar kunt zijn: je vindt tevredenheid in het proces. En als je in een blije, trotse flow bent, gaat het ook veel makkelijker om daadwerkelijk die klanten aan te trekken.

Hoe je dit ‘dankbaar zijn’ heel praktisch doet: schrijf drie dingen op waar je elke dag dankbaar voor kunt zijn. Het liefst als vast ritueel aan het einde van je werkdag. Dat is gelijk een signaal aan je hersens zodat die snappen: oké, nu is de werkdag over. Privé-modus aan.

Hoe je je als ondernemer het beste kan onderscheiden zie je in deze video: