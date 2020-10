Bas (41) runt twee supermarkten én opent de ene na de andere coronateststraat

Tijdens het gesprek staat de telefoon van Bas Bobeldijk (41) roodgloeiend. ,,Sorry hoor, deze moet ik echt even nemen”, verontschuldigt hij zich steeds keurig.

Het zegt iets over de drukte waarin Bobeldijk momenteel zit. Begin deze maand opende een coronasnelteststraat in Wilnis-Dorp, waar Bobeldijk en zijn vrouw Anne (40) initiatiefnemer van zijn. Snel volgden Hilversum, Amersfoort en Zoetermeer, en daar komen komende dagen het Westland, Groningen, Amsterdam en Eindhoven waarschijnlijk nog bij. Wie een test komt doen, weet binnen een kwartier (en voor 120 euro) de uitslag.

Quote We springen in het gat dat de GGD, die z’n zaakjes niet op orde heeft, open laat Anne Bobeldijk

Zaakjes niet op orde

,,We merkten het hier zelf: werknemers moesten een week thuiszitten vanwege een snottebel. Op een gegeven moment hadden we twintig mensen thuiszitten. De planning kwam niet rond.” Bobeldijk en zijn vrouw besloten het erop te wagen en openden zelf teststraten.

Er is enorm veel vraag naar de particuliere straten, zegt Anne. ,,Waar je ze ook opent, het worden er alleen maar meer. Bedrijven hebben snel negatieve tests nodig voor werknemers die naar het buitenland moeten. Ouders willen hun kinderen toch laten testen. We springen in het gat dat de GGD, die z’n zaakjes niet op orde heeft, open laat.”

Teststraattaart

Het stel doet zo’n beetje alles rond de teststraten, behalve het medische aspect. Daar zijn zorgmedewerkers voor en de tests zijn qua betrouwbaarheid helemaal gelijk aan die van de GGD, die de tests ook goedkeurde.

Natuurlijk, Bobeldijk en zijn vrouw waren er nooit aan begonnen als ze er zelf niet wijzer van waren geworden. Welk deel van de teststraattaart nu precies naar hen gaat en hoe het verdienmodel exact in elkaar steekt, daar wil de Mijdrechter niet veel over kwijt.

Geslepen ondernemer

Feit is dat het hier niet om een toevalstreffer gaat. Bobeldijk is een gewiekste en geslepen ondernemer die precies weet hoe je ergens een succes van kan maken.

In 2009 kwam hij aan het roer te staan van Super de Boer in Nieuwkoop, waar hij tot dan bijbeunde naast zijn studie bedrijfseconomie. Het jaar erop nam Jumbo de zaak over. Wat volgde: tien succesvolle jaren, met soms een stunt, truc, kwinkslag, gebbetje, pr-foefje of klucht om de aandacht te trekken.

Volledig scherm Bas Bobeldijk in de teststraat in Wilnis. © Marlies Wessels

Zo had Bobeldijk de eerste supermarkt van het land die kinderen via een spaaractie kon laten sparen voor een ticket bij een show van kindervrienden Ernst en Bobbie. ,,Die twee shows waren allebei uitverkocht. Het concept sloeg aan, Ernst en Bobbie hebben daarna nog tweehonderd shows via supermarkten aan de man gebracht.”

Tweelingen en teenslippers

Drie jaar erna stonden op bouwhekken rond het oude gemeentehuis in Nieuwkoop, dat gesloopt werd, producten met barcodes erop. Via de Jumbo-app kon je ze bestellen en de volgende dag stonden ze klaar bij de supermarkt of werden ze thuisbezorgd.

Daarna lanceerde Jumbo winkelwagens met smartphonehouders, voor een digitale boodschappenlijst. Er kwamen winkelwagens voor tweelingen. En Bobeldijk wilde in 2017 eens iets anders dan voetbalplaatjes: leden van sportclubs uit Nieuwkoop konden sparen voor spullen met hun hoofd erop, zoals placemats, een broodtrommeltje, teenslippers of een mok.

Quote De insteek is altijd om het optimale uit de markt te halen. Daar heb je ook een gunfactor voor nodig Bas Bobeldijk

Gunfactor

Leuk, al die lolligheid, het legt hem ook geen windeieren. Bobeldijk nam in 2017 een Jumbo in Amsterdam-Buitenveldert over, breidde de winkel in Nieuwkoop in 2018 uit en werd in 2019 Ondernemer van het Jaar van de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop.

Bobeldijk blijft er nuchter en bescheiden onder. ,,Ik probeer er een leuke draai aan te geven. De insteek is altijd om het optimale uit de markt te halen. Daar heb je ook een gunfactor voor nodig. Daarom proberen we zichtbaar in de gemeenschap (de super sponsort een lokaal voetbalteam, red.) te zijn.”

Flop

Toch verandert niet álles in goud. Zo had Bas een keer 50.000 herbruikbare rietjes met dierenmaskers gekocht uit China en wilde hij die vermarkten. Het werd een gigantische flop, Bas kon ze nog net voor honderd euro slijten. Bas: ,,Daar leer je van. Soms moet je je enthousiasme temperen.”

Dat doet vooral Anne. Aan de keukentafel sparren ze over ondernemerschap. Momenteel komt daar niet zoveel van terecht: het stel is zo ongeveer van zes uur ‘s ochtends tot twaalf uur ‘s avonds aan het werk. En dat terwijl Anne momenteel een hbo-opleiding aan de Politieacademie volgt, nadat ze de psychiatrie vaarwel heeft gezegd. ,,De balans is een beetje weg. Maar we gaan er snel weer naar terug.”

