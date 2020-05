Bedrijf in de problemen? Op tijd ons vakantiegeld is ons meer waard dan bonus of zzp-collega’s

HR-dienstverlener Visma | Raet heeft aan ruim 1112 werkenden voorgelegd welke maatregelen de eerste voorkeur hebben indien actie moet worden ondernomen. Bijna 39 procent van de werkenden ziet in eerste instantie de oplossing in het afscheid nemen van zzp’ers, gevolgd door het schrappen van bonusregelingen (31 procent). Op de derde plek komt het later uitbetalen van vakantiegeld (22 procent). Een tijdelijke loonkorting in ruil voor een baangarantie viel slechts bij vijf procent in de smaak.



Ook ondervroeg het bedrijf zo’n 207 leidinggevenden. Zij zien in eerste instantie het meeste heil in het schrappen van de bonusregelingen (38 procent), gevolgd door het afscheid nemen van zzp’ers (33 procent) en het later uitbetalen van vakantiegeld (13 procent).

Discussies

,,Ik blijf het bijzonder vinden dat er discussies komen over het vakantiegeld”, zegt Joke van der Velpen, kennismanager wet- en regelgeving bij Visma | Raet. ,,Men ervaart dat als een cadeautje van de werkgever, maar dat is het niet. Het is gewoon eigen geld. Vroeger kreeg je geen geld als je vrij nam en de achterliggende gedachte was dat een werknemer niet in staat was om te sparen voor de periode dat hij of zij vrij was. Daardoor is het vakantiegeld ontstaan. Werkgevers waren aan het budgetteren voor werknemers.”

Over het algemeen staan jongeren er eerder voor open om hun vakantiegeld later uitbetaald te krijgen (29 procent) dan zestigplussers. Onder die groep gaf 16 procent aan daarin de oplossing te zien. Uit een eerder onderzoek, de HR benchmark 2020 van Visma | Raet, bleek dat jongeren optimistischer kijken naar de arbeidsmarkt dan oudere werknemers.

,,Blijkbaar is werkend Nederland zich er toch niet helemaal van bewust dat vakantiegeld eigen geld is en zien veel mensen het toch nog als iets extra’s. De coronacrisis betekent niet dat we die wetgeving omtrent het uitbetalen van vakantiegeld ineens geschrapt hebben.”

Hetzelfde geldt volgens haar op het gebied van bonusregelingen. ,,Als in je arbeidsvoorwaarden staat dat jij een bonus krijgt als je je target haalt, dan kan je baas niet zeggen: ik betaal niet omdat we te maken hebben met de coronacrisis.” Van der Velpen lacht: ,,Mensen die geen bonus krijgen, vinden natuurlijk dat ze wel afgeschaft kunnen worden.”

Zzp’ers

Dat veel medewerkers wel wat zien in het afzeggen van zzp’ers verbaast Van der Velpen . ,,De economie draait deels op zzp’ers. Denk maar aan alle pakjes die worden rondgebracht. Voor sommige functies kun je misschien makkelijker afscheid nemen van zelfstandigen, maar ook daar moeten soms mensen voor opgeleid worden. Je moet er niet te makkelijk over denken.”