Betaald worden om in de mooiste villa’s ter wereld te verblijven

Drie maanden lang de goddelijkste plekken ter wereld bezoeken, verblijven in de meest luxueuze vakantiehuizen – en daar nog vorstelijk betaald voor worden ook. Het is het 'werk' van de 28-jarige Australische Sorelle Amore.

ThirdHome, een soort ‘luxe’ Airbnb, verhuurt wereldwijd 9.700 woningen op de meest chique plekken. Als promotiecampagne wilde het bedrijf één geluksvogel de wereld rond laten reizen om de mooiste plekjes in kaart te brengen. ,,Ik had al ervaring als Youtuber en fotograaf. Na mijn aanmelding bleek ik ineens bij de laatste 15 te zitten, en daarna ben ik verkozen tot de winnaar. Ik kon het niet geloven!”, schrijft ze in een e-mail aan ons. De uitverkiezing klinkt dan ook werkelijk als een lot uit de loterij: 17.000 kandidaten wilden deze droomvacature vervullen.

Volledig scherm Sorelle in Kroatië. © Sorelle Amore

Influencer

Sinds deze maand is ze weer thuis, en in de afgelopen drie maanden heeft ze de meest bijzondere plekken bezocht. Londen, Schotland, de Bahama’s, Costa Rica, IJsland, Marokko, Peking, Kroatië: alles kwam voorbij op haar wereldreis. Van luxe villa’s tot jungles, zandstranden, oude huizen, knusse haardvuren, infinity pools en bubbelbaden, alles stond tot haar beschikking.

Als ‘Travel Influencer’ had ze dan ook een belangrijke taak: alles goed documenteren in tientallen video’s, foto’s en korte verhalen op diverse sociale media. Met 110.000 YouTube-abonnees, 103.000 Instagram-volgers en ruim 10.000 volgers op Twitter was dat voor ThirdHome een prachtige advertentieplek. De jonge vrouw kreeg voor de gehele deal in totaal 30.000 dollar. Voor de vakantieclub een goede deal: voor een relatief laag bedrag krijgt het bedrijf letterlijk over de hele wereld heel wat media-aandacht.

Volledig scherm Sorelle in Spanje. © Sorelle Amore

Hard werken

,,Hoe relaxt en fijn het ook lijkt, het is wel hard werken”, waarschuwt Sorelle. ,,Je bent veel tijd kwijt aan het maken van de perfecte foto. Maar ieder moment besefte ik: dit is echt de allerbeste baan ter wereld.” Elke locatie bezocht ze gemiddeld zo’n 6 dagen – daarna was het weer inpakken en doorvliegen naar de volgende bestemming. Drie maanden achter elkaar. ,,Het heeft me een compleet ander mens gemaakt. Voordat ik dit deed, was ik net in een depressie beland. Deze reis heeft me uit een diep dal gehaald.”

Volledig scherm Sorelle op Bali. © Sorelle Amore

En nu?

Hoe haar toekomstige carrière als rondreizende youtuber er verder uit gaat zien, weet Sorelle nog niet. ,,Met het geld dat ik heb verdiend wil ik nog meer gaan reizen. Ik ben nog niet klaar met het avontuur!”

Volledig scherm Sorelle in Costa Rica. © Sorelle Amore