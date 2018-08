Beveilig jij straks de meesterwerken van Vincent van Gogh?

Wat houdt het in?

Als beveiliger bij het Van Gogh Museum kom je ten eerste veel in aanraking met bezoekers van het museum, vertelt Floortje van der Ster, intercedent bij De Werkstudent. Dat bedrijf doet de werving van de beveiligers. ,,Je krijgt veel te maken met bezoekers die foto’s maken terwijl dat niet mag of met te grote tassen het museum in willen. Het is jouw taak om daar vriendelijk en geduldig mee om te gaan en ze uit te leggen dat het niet mag. Aan sommige mensen zul je het soms meerdere keren moeten vragen”, zegt ze. Op drukke dagen zijn er soms wel 7000 bezoekers per dag.

Lees ook In deze functie maak jij kinderen enthousiast voor de wetenschap Lees meer

Maar ook als de Van Gogh-fans allang naar huis of hotel zijn vertrokken, is er werk voor de beveiligers. ,,Er zijn schoonmakers die dan beginnen en soms zijn er mensen die nieuwe exposities inrichten. Ook dan moet er voor de zekerheid een beveiliger aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat er niks met de schilderijen gebeurt”, zegt Van der Ster.

Quote Als je kunst háát, dan heb je ook geen raakvlak met de bezoekers Floortje van der Ster

Wat voor iemand zoeken ze?

Als beveiliger moet je sowieso over een diploma in de beveiliging beschikken. Werkervaring is niet per se vereist, wel moet je goed Engels spreken. ,,We verwachten niet dat je meer talen spreekt, met Engels kom je bij de meeste internationale bezoekers al een heel eind”, aldus Van der Ster. Het Van Gogh Museum zoekt beveiligers die servicegericht zijn en het visitekaartje naar buiten toe. Affiniteit met het museum? Die is niet vereist, maar wel makkelijk. ,,Als je kunst háát, dan heb je ook geen raakvlak met de bezoekers. Het is dus vooral voor jezelf prettig als je een kunstliefhebber bent.”

Wat verdient het?

Het salaris voor deze functie is tussen de 13 en 16 euro per uur. Het uitzendbureau werkt met een rooster waarop de diensten worden ingevuld. In sommige periodes zijn meer diensten beschikbaar. ,,Nu willen we graag nog vier à vijf man erbij om de roosters te vullen, een volgende periode kan dat weer anders zijn”, legt Van der Ster uit. Beveiligers krijgen een nulurencontract, maar hebben wel uitzicht op een vast contract. Het Van Gogh Museum neemt sommige bewakers over en in vaste dienst of het uitzendbureau zelf geeft vaste uren.

Nog bijzonderheden?

Je moet voor deze baan wel een beetje flexibel zijn: er zijn namelijk geen vaste werktijden. De roosters beginnen om half acht ’s ochtends en lopen door tot elf uur ’s avonds. Ook zijn er nachtdiensten. Voor jezelf is het dus prettig als je in Amsterdam (of in de buurt) woont, zodat je ook bij stand-bydiensten snel kunt invliegen.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.