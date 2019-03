Bijna 90 procent vaders neemt verlof op na geboorte baby

Winnaars ‘Best Workplaces 2019’ zorgen dat mensen baas zijn over hun eigen werk

26 maart Softwarebedrijf Atlassian is in Nederland verkozen tot ‘Best Workplace 2019’ in de categorie multinationals. Werknemers vinden het vooral belangrijk dat ze de ruimte krijgen om hun eigen werk in te richten, blijkt uit het onderzoek.