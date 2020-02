Blijf je met je hoofd in je werk hangen? Zo sluit je de werkdag echt af

Vorige week beschreef ik op deze plek vijf ochtendrituelen die mij als notoire ochtendhater ’s ochtends meer focus, meer rust en vrolijkere ochtenden brengen: mijn bed opmaken, mediteren, een miniwork-out, thee zetten en schrijven. Gezamenlijk zorgen deze stappen ervoor dat mijn ochtenden dragelijker en soms zelfs productief worden.



Over de andere kant van de medaille hebben we het echter nog niet gehad: wat doe je juist aan het eínd van de werkdag? Voor mij is dit ook een heikel punt. Het gebeurt me regelmatig dat ik nog zo vol zit van wat er in mijn werkdag heeft plaatsgevonden dat ik mijn werkhoofd maar moeilijk uit kan zetten. Fysiek ben ik thuis, maar mijn hoofd is nog aan de arbeid - soms onvermijdelijk, maar lang niet altijd wenselijk, zeker wanneer het vervolgens mijn slaap beïnvloedt.