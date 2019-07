Blijf niet de hele dag zitten, hang af en toe de baviaan uit

DierenlessenWeten mensen het altijd beter dan dieren? Nee, denkt bioloog Constanze Mager. Voor hetzelfde probleem bestaan talloze invullingen in het dierenrijk. Hoe doen dieren dat en wat kunnen we van ze leren? Vandaag: een afwisselende lichaamshouding.

Altijd buiten in weer en wind, bukken, tillen, lopen… allerlei beroepen in de buitenlucht met veel lichaamsbeweging – van tuinder tot postbode – scharen we doorgaans onder de term ‘fysiek zware beroepen’. Die klinken vermoeiend, maar wie er een lange werkdag achter de computer op heeft zitten, snakt vaak juist naar méér beweging. Al dat zitten is niet gezond voor ons.

Roofdieren

We zijn op aarde een van de weinige diersoorten die langere tijd zittend door kunnen brengen, alhoewel we onze honden met het commando ‘zit’ ook die houding proberen aan te leren. Buffels, olifanten, zebra’s, tijgers of woelmuizen: ze gaan niet zitten als ze even niets te doen hebben.



Planteneters blijven sowieso liever staan, zodat ze sneller kunnen wegrennen voor een roofdier. Die roofdieren, of dieren die op een veilig plekje zoals in een hol leven, gaan ook niet zitten. Ze liggen liever. De zittende houding wordt alleen kort ingenomen, tussen staan en liggen in.

Gorilla

Volledig scherm Constance Mager. © Koen Verheijden Zit er dan niemand in het dierenrijk? Jawel: apen. In bomen levende soorten zitten op takken, de zwaardere soorten zoals gorilla’s op de grond. Anders dan wij mensen blijven apen overdag alleen nooit lang in dezelfde houding zitten. Zij verdienen hun boterham immers niet door urenlang op een toetsenbord te tikken, maar moeten daarvoor in de benen komen.



Dat betekent overigens niet dat apen allemaal enorme sportievelingen zijn. Een berggorilla legt per dag gemiddeld niet meer dan 1500 meter af. Van hun gemoedelijke looptempo gaat hun gorillahart zeker niet sneller kloppen. Zo’n gorilla zit te midden van zijn lunch en diner - en een stengel wilde selderij rent niet weg. Weinig reden dus voor deze grote apen om extra lichamelijke inspanning te leveren.



Lees door onder de foto.

De mens heeft het grootste gedeelte van zijn evolutionaire geschiedenis in de open savannes doorgebracht. Onze lichaamsbouw is heel anders dan die van mensapen door onze lange benen. Onze heupen en knieën zitten op een andere plek en daardoor bewegen we ons lichtvoetig met twee benen voort. Dat duidt erop dat mensen altijd meer hebben gelopen dan hun neven uit het regenwoud. Dat is best logisch, want in de savanne liggen voedselbronnen verder uit elkaar.

10.000 stappen

De gele baviaan, die op Afrikaanse savannes leeft, heeft ook naar verhouding lange benen, hoewel die wel op handen en voeten loopt. In het droge seizoen legt een groep gele bavianen dagelijks gemiddeld 7,2 kilometer af om hun kostje bij elkaar te scharrelen. Deze afstand komt – toevallig of niet – aardig overeen met de dagelijkse 10.000 stappen die de gezondheidsbewuste moderne mens probeert te zetten.

Quote Het probleem is niet het zitten, maar het ontbreken van afwisse­ling in onze houding Constanze Mager

Volledig scherm Boekcover Stoor nooit een vlooiende aap © AW Bruna Af en toe zitten past in ons oergedrag. En het probleem is niet het zitten, maar het ontbreken van afwisseling in onze houding. Hang dus gedurende elke werkdag een paar keer de aap uit. Nodig bijvoorbeeld een paar collega’s uit om de baviaan in zichzelf te ontdekken en samen in de lunchpauze een gezamenlijke voedselzoektocht te ondernemen. Klinkt toch meteen een stuk leuker dan iemand gewoon mee te vragen voor een lunchwandeling?

