Britten hebben tot middernacht om open te zijn over verschil in salaris tussen man en vrouw

Alle Britse bedrijven met 250 medewerkers of meer moeten het gemiddelde verschil in salaris tussen man en vrouw rapporteren aan de overheid. Die maakt de resultaten openbaar op haar website. Wie niet voor middernacht over de brug komt, kan rekenen op flinke sancties.

Wat blijkt uit de cijfers tot nu toe? Liefst 78 procent van de bedrijven betaalt mannelijke werknemers gemiddeld meer. Bij kledingmerk Phase Eight verdienen vrouwen 65 procent minder dan mannen terwijl liefst 97,5 procent van het werknemersbestand uit vrouwen bestaat, zo meldt The Guardian. De mannen die er wel werken, zitten echter voor het overgrote deel in hogere functies.

Ook in de financiële sector is de loonkloof met gemiddeld 26,3 procent aanzienlijk. Bij de grote banken zit daarnaast een groot verschil in inkomen uit bonussen. Bij Lloyds verdienen mannelijke werknemers meer dan het dubbele in bonussen vergeleken met vrouwelijke werknemers.

Vertekend

Absolute uitschieter is echter luchtvaartmaatschappij Ryanair, met een loonkloof tussen man en vrouw van 71,8 procent. Dit getal is wel enigszins vertekend omdat een deel van het bedrijf – het management en de administratie – gevestigd is in Ierland en dus niet mee wordt geteld in het rapport.

Van de werknemers in het Verenigd Koninkrijk is 95 procent piloot of cabinemedewerker, een mogelijke verklaring voor het grote verschil. Onder de 554 Britse piloten zijn namelijk slechts acht vrouwen. Het minder goed betaalde cabinepersoneel bestaat daarentegen voor twee derde uit vrouwen. Het bedrijf zegt het tij te willen keren. ,,De afgelopen jaren hebben meer vrouwelijke piloten bij ons gesolliciteerd en wij doen er alles aan om deze trend zich verder te laten ontwikkelen'', verklaart een woordvoerder.

In het Verenigd Koninkrijk is ongelijke betaling voor gelijk werk illegaal, net als in Nederland. Een vrouw minder betalen dan een man in dezelfde functie en met dezelfde taken mag dus niet. Toch verdienen Britse mannen gemiddeld 18,4 procent meer dan vrouwen. In Nederland is dit volgens gegevens van het CBS gemiddeld 16,1 procent.

Mediaan

Bij het berekenen van de loonkloof per bedrijf wordt overigens rekening gehouden met verschillen in dienstverband en functie. De bedrijven wordt gevraagd naar de mediaan: alle werknemers worden op een rijtje gezet van het laagste naar hoogste salaris. De persoon in het midden wordt gezien als het meest representatief. Om de loonkloof te berekenen, wordt de middelste van alle vrouwen vergeleken met de middelste van alle mannen.

Zo klein als nu is de Britse loonkloof weliswaar nog nooit geweest, maar May vindt het niet snel genoeg gaan. ,,We moeten actie ondernemen als we de kloof in een generatie voorgoed willen dichten'', verklaart ze in The Telegraph. Als de loonkloof zou verdwijnen, zou dat niet alleen eerlijker zijn, maar ook de Britse economie een flinke oppepper geven. ,,We zouden een stijging kunnen zien van het nationaal bruto product met wel 150 miljoen pond.''

Transparantie is voor May de eerste stap. Bedrijven kunnen zich niet meer verstoppen en moeten verschillen zien te verklaren aan klanten en aandeelhouders. Ook vrouwelijke werknemers weten met een muisklik waar ze aan toe zijn. En kunnen gelijk zien bij welke werkgever ze beter af zouden moeten zijn.

Boventoon

Toch zijn er ook bedrijven waar niet de heren maar de dames de boventoon voeren. Bij tot nu toe 13 procent van de ondernemingen krijgen vrouwen gemiddeld juist meer betaald, waaronder bij Unilever UK. Dit verschil is te verklaren door het feit dat 70 procent van de lager betaalde fabrieksmedewerkers man is, maar iets meer dan de helft van de hoger betaalde managementfuncties vervuld worden door vrouwen.

Wellicht wat ongemakkelijk voor de overheid is dat veel publieke instanties ook meer betalen aan mannen dan aan vrouwen. Uitzondering is echter het British Museum. De instantie kent een loonkloof van vier procent volgens de mediaan in het voordeel van de dames, maar gebaseerd op het gemiddeld uurloon is er geen verschil tussen man en vrouw. ,,Dat is niet het resultaat van een bepaalde maatregel of beleid maar, zo hopen we, een weerspiegeling van een gebrek aan vooroordelen op basis van geslacht'', laat het museum weten aan The Telegraph.

Het kan echter nog beter: Bij 8 procent van alle bedrijven, waaronder de Britse takken van McDonald’s en Starbucks, is er helemaal geen loonkloof.

Mays plan lijkt vooralsnog te werken. Hoewel er geen wettelijke gevolgen zijn voor het hebben van een (grote) loonkloof, voelt menig bedrijf zich genoodzaakt beterschap te beloven, desnoods met een symbolisch gebaar. Zo kondigde de ceo van luchtvaartmaatschappij easyJet – met een loonkloof van 51,7 procent – aan vrijwillig 34.000 pond van zijn jaarlijks salaris in te leveren, zodat hij evenveel krijgt als zijn vrouwelijke voorganger.