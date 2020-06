Cameraman Danny zat door de coronacrisis zonder werk en ging kano’s verhuren

Ineens zat hij thuis. Jarenlang stond Danny achter de camera om te filmen voor populaire televisieprogramma’s als Expeditie Robinson, Love Island en BinnensteBuiten. Totdat het coronavirus zijn werkzame leven platlegde. ,,Ik zag vijf maanden aan buitenlandse klussen wegvallen. De eerste maand van de lockdown heb ik echt even rust genomen. Maar daarna dacht ik: en nu? Ik ben iemand die niet goed kan stilzitten.’’

Watersport

Tijdens een hardlooprondje kwam een al langer sluimerend idee weer bovendrijven. ,,Ik heb altijd veel met watersport gedaan, ben een echte liefhebber. Van huis uit hebben we altijd een boot gehad en ik heb op zeilles gezeten. Een paar jaar geleden dacht ik tijdens het joggen door het park al: waarom kun je nog niet met een bootje vanaf het park richting de Amersfoortse binnenstad varen?”

Dat idee kwam vanwege tijdgebrek nooit van de grond, maar nu is de tijd juist zijn vriend. ,,Bovendien heb ik altijd veel gereisd in natuuromgevingen, bijvoorbeeld voor Expeditie Robinson. Het trekt mij enorm om dat in combinatie met mijn liefde voor water ook in eigen stad op te zoeken, want er is hier zoveel moois te zien.”

Zo kwam Kantje Boord Verhuur tot leven. Danny, een van de makers van het filmpje Wij Amersfoort in coronatijd, tikte na een flinke zoektocht een vloot van acht Canadese kano’s op de kop, die hij verhuurt vanaf een trailer. Het voordeel van deze kano’s is dat ze 3,5 meter lang zijn; twee inzittenden kunnen op 1,5 meter afstand van elkaar peddelen. ,,Normaal kunnen er drie personen in, maar dat houden we nu bij twee.”

Doorpakken

Die ‘kanovangst’ was het moment om door te pakken. In een week tijd zette Danny alles op: van website tot marketing. En hij voegde drie supboards toe aan zijn verhuuraanbod. ,,Die zijn zeker onder jongeren in trek, ik ben er zelf ook verslaafd aan geraakt. Je hebt een beetje het surfidee. Je staat wat hoger en de uitdaging is om niet in het water te vallen. Net als in een kano heb je de beleving dat je één bent met de natuur. Op een sportieve manier ontdek je het park en de binnenstad van Amersfoort.”

Kantje Boord Verhuur richt zich hoofdzakelijk op families, gezinnen en toeristen. ,,De jongeren staan vaker op de sup, de ouderen gaan sneller in de kano”, zegt Danny. ,,Je kunt dat mooi met elkaar combineren. Veel mensen zoeken vertier in eigen land dit seizoen, dan is dit een heel leuk uitje om samen te beleven. Vanaf het water ziet het mooie Amersfoort er weer heel anders uit.”

Energie

Twee weken geleden ging Kantje Boord Verhuur voor het eerst te water. Het bleek meteen een succes, vertelt Danny trots. ,,De kano’s worden gezien in de stad, ik krijg steeds meer aanvragen. Ook van bedrijven. De reacties van mensen zijn top, zo leuk. En ik ben pas net begonnen. Ik blijf camerawerk doen, maar heb er een nieuwe job bij waar ik veel energie van krijg.”