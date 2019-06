Cao-loonstijging op hoogste niveau in jaren: ‘Werd weleens tijd’

In het eerste kwartaal van het jaar stegen de cao-lonen nog ‘maar’ met 2,2 procent, meldde het CBS eerder. De stijging van de consumentenprijzen (kort gezegd: inflatie) was groter; die bedroeg 2,5 procent. ,,Je zou denken dat werkgevers in deze tijden van krapte juist de portemonnee trekken om mensen aan zich te binden’’, aldus CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.



Volgens Jannes van der Velde, woordvoerder van AWVN, is de stijging geen eenmalige opleving maar ‘een trend’. ,,Als de economie aantrekt, zie je pas na een tijdje hogere loonafspraken. Onderhandelaars kijken eerst wat er gewenst en mogelijk is. Het duurt maanden voor alle partijen akkoord zijn met een cao. Bovendien lopen veel cao’s nog. Pas als die eindigen, wordt er opnieuw onderhandeld.” Volgens Van der Velde zullen we straks, als de economie terugzakt, ook zien dat de loonafspraken in eerste instantie op dit niveau blijven. ,,Begin dit jaar spraken we al de verwachting uit dat de cao-lonen de 3 procent zouden aantikken. Of ze verder zullen stijgen, daarover doen wij geen uitspraken.”