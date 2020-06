Cateraar Daan leent zijn personeel uit: de een brengt bloemen rond, de ander zwoegt in de bouw

Onderzoek Weer enige beweging in arbeids­markt, maar aantal aangeboden vacatures blijft achter

8 juni De arbeidsmarkt zit sinds het begin van de coronacrisis nagenoeg op slot, maar in nieuw onderzoek zien Nationale Vacaturebank en Intermediair nu de eerste tekenen van verandering. Het zoekgedrag naar vacatures is weer toegenomen en er is een verhoogde interesse in omscholing. Het aantal aangeboden vacatures blijft echter achter. ,,De situatie van voor corona is nog ver weg.’’