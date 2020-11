Chantal helpt families na een moord: ‘Je stapt op een verschrikkelijk moment binnen’

Wat houdt je werk precies in?

,,Ik ben casemanager levensdelicten en ernstige gewelds- en zedenzaken. Als er bijvoorbeeld net een moord is gepleegd, word ik meteen opgetrommeld. Er komt op dat moment zoveel op mensen af. Ik speel in op de behoefte van nabestaanden: wat heeft de familie nu nodig? Zijn ze veilig? Begrijpen ze wat er gaat gebeuren, hebben ze nagedacht over een uitvaart, is hier geld voor? Hoe zit het met de inkomsten, moet ik iets met de werkgever regelen? Waar nodig, schakel ik een instantie in. Ik vorm samen met de politie en het Openbaar Ministerie een driehoek van waaruit wij nabestaanden informeren.”

Bij zoveel taken horen waarschijnlijk lange werkdagen.

,,De eerste week of twee weken na een levensdelict ben ik 24/7 beschikbaar voor cliënten. Ook in het weekend houd ik mijn telefoon in de gaten. Want de mensen om wie het gaat zijn super gestrest en het helpt niet als ze heel het weekend met een vraag blijven zitten. Dus ja: ik maak soms lange dagen. Ik begin dan om 08.00 uur en leg pas om 21.30 uur mijn telefoon neer. Thuis zijn ze dat gewend. Ze zien me vaak bellen of appen, maar hebben daar geen last van. Mijn zoons hebben alle drie hun eigen leven.”

Ervaar je je werk dan niet als heel stressvol?

,,Wat helpt is dat ik weet dat het slechts periodes zijn waarin je intensief aan het werk bent. Je start niet iedere week een levensdelictenzaak op. Het is heel goed te overzien en ik krijg altijd de ruimte om mijn werk zelf in te vullen. Of als ik in het weekend niet kan, kan ik dat bespreken met mijn cliënten. Dan zorg ik dat ze bij de familierechercheur van de politie terechtkunnen. Ik heb altijd de keuze of ik mezelf in het werk wil onderdompelen of niet. Ik heb wel stress als het heel druk is en er verschillende zaken lopen. Je wil alle cliënten het gevoel geven dat ze de enige zijn, dat wordt wat lastiger als je verschillende zaken tegelijk in een opstartfase hebt.”

Welke zaak is je het meest bijgebleven?

,,Anderhalf jaar geleden was ik casemanager na een familiedrama. Een jong meisje en een jongen die net volwassen was, waren achtergebleven. Ze waren alles kwijt, hun ouders, hun persoonlijke spulletjes, maar vooral hun thuis. Het meisje kreeg een voogd, maar de jongen moest van de een op de andere dag op zijn eigen benen leren staan. Ik heb diepe bewondering voor hoe fantastisch hij dat deed. Bij het afscheid moest ik huilen en dat gebeurt me eigenlijk nooit. Deze jongen is binnen een jaar op alle vlakken volwassen geworden, hij was en is zo positief. Hij had een studie, werk en huisje gevonden. Dat raakte me. Waarschijnlijk vooral omdat ik zelf drie jongens in deze leeftijd heb.”

Hoe voorkom je dat zaken je te veel raken?

,,Ik zeg altijd: als een goede vriendin een erg verhaal vertelt, ga je haar helpen. Maar als jij weg bent, blijft zij achter met dat verdriet en ga jij gewoon lekker Netflixen. Het zijn niet jouw emoties. Toen de kalverliefde van mijn zoon over was, heb ik wel zitten meehuilen. Maar als ik een moeder van een omgebracht kind help, raakt mij dat niet op die manier. Als dat wel gebeurt, gaat de andere partij zich terugtrekken. Ze denken dan: ‘Ooh die mevrouw kan mijn emoties niet aan’. Dat wil je voorkomen.”

Wat vind je het mooist aan je werk?

,,Alles. Je stapt binnen op een verschrikkelijk moment. Er is vaak iemand overleden en ook nog eens op een verschrikkelijke manier van het leven beroofd. Maar je raakt ontzettend snel vertrouwd met de familie en dan kun je ze zo goed bijstaan. We lopen vanaf moment een tot jaren later mee met een familie. Ik weet dan ook wie ome Theo en tante Cor zijn. Je raakt zo vertrouwd soms met de hele familie, dat vind ik super mooi.”

Hoe zorg je ervoor dat je het werk vol blijft houden?

,,Het is bij ons hollen of stilstaan. Soms wordt het ene delict na het andere gepleegd en lijkt het net alsof iedereen tegelijk elkaars hersens inslaat. Maar ik kan ook vaak genoeg zeggen: ik ben er klaar mee, ik klap mijn laptop dicht en ga naar huis. Dan doe ik graag iets gezellig met vrienden. Of rommel ik wat in huis. Wandelen met een fijn muziekje op doe ik ook graag.”

Blijf je dit tot je pensioen doen denk je?

,,Er wordt soms gezegd dat je dit werk niet langer dan vijf jaar volhoudt, maar ik doe het nu ruim vijf jaar. Je moet goed in je vel zitten en een goede balans hebben tussen werk en privé om vol te houden. Zoals ik me nu voel, kan ik dit werk nog jaren doen.”

