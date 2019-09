Chris (74): ‘Mijn vrouw en ik hebben altijd aan de toekomst gedacht. Nu kunnen we in luxe leven’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Chris (74) is gepensioneerd wethouder ruimtelijke ordening, maar werkt nog steeds. Als consultant implementeert hij duurzaamheid in organisaties.

Wat verdient u?

,,Omdat ik drie cursussen aan het ontwikkelen ben op het gebied van duurzaamheid komen de inkomsten dit jaar alleen van ons pensioen en AOW. Het inkomen van mijn vrouw en mij samen is netto 4000 in de maand. We zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden.” Met een knipoog: ,,We hebben de afspraak dat wanneer we geld nodig hebben degene die het dichtst bij een muur is, het eruit moet trekken.”

Blij mee?

,,Razend tevreden. We beseffen dat we een uiterst luxe leven hebben. Het enige wat we in de gaten houden is liquiditeit. Onlangs waren we 50 jaar getrouwd en we hebben een paar feesten gegeven die er fors hebben ingehakt, maar dat mag dan ook als je al zo lang samen bent.”

Hoe komt het dat u luxe kunt leven?

,,Dat komt doordat we altijd redelijk aan de toekomst hebben gedacht. We hebben ons huis zo snel mogelijk afbetaald, dus we hebben geen hypotheek of huurlasten. En we hebben ons huis laten verduurzamen. Ons energieverbruik hebben we tot een derde teruggebracht. Zonder airco of warmtepomp. Met de hittegolf zaten we in een heerlijk koele woning, zonder dat het één cent extra kostte.”

Hoe komt u zo financieel bewust?

,,Beiden hebben we dat van huis uit meegekregen. Je hebt zeven vette jaren en zeven magere jaren. Zorg dat je door die magere jaren heen komt, werd ons verteld. Dat raak je je leven lang niet kwijt. Toen we begin 20 waren kochten we een huisje van 10.000 gulden. Dat was geen toeval, als kind zat ik al te sparen en te rekenen hoe ik dat later wilde doen. En mijn ouders en zelfs mijn grootouders hebben altijd gezegd: wat je geleerd hebt kunnen ze je nooit meer afnemen. Studeren en leren is altijd belangrijk geweest. En nog steeds.”

U was 49 toen u voor uzelf begon. Een bewuste keuze?

,,Ik had en heb een uniek pak aan kennis. En dat heeft waarde. De laatste jaren als wethouder ruimtelijke ordening heb ik ervoor gezorgd dat er een wijk is gebouwd waarbij woningen die optimaal gebruik maken van de warmte van de zon en door goede isolatie en ventilatie nauwelijks energie nodig hebben. Nog steeds bespaart deze wijk jaarlijks. Dat scheelt 300 tankauto’s aan energie die niet de lucht in wordt gejaagd. Ook heb ik altijd geweigerd om te bouwen als er geen ov-voorziening in de buurt was.”

Hoe heeft u gespaard voor uw pensioen?

,,Ik heb een paar beleggingsrekeningen gestart. Van die producten waar je niet naar kijkt. Soms komt er wat bij, soms gaat er wat af. En door mijn 20 pensioenjaren als wethouder heb ik al 40 procent van het hoogste salaris wat ik verdiend hebt. Dat is meer dan voldoende aanvulling op de AOW. Maar de mooiste vorm van sparen is je huis afbetalen en je huis opwaarderen.”

U bent 74, wanneer kwam het moment om minder te gaan werken?

,,Eigenlijk ben ik pas een paar jaar geleden minder gaan werken. Ik deed veel werk samen met iemand en hij besloot om ermee op te houden. Maar ik ben bezig met een club die een herstart willen maken, dus als het goed is ben ik volgend jaar weer redelijk bezig. Ik kan het ook lichamelijk nog aan. Ook op mijn lijf heb ik altijd goed gepast.”

Wat als jullie je geld niet op krijgen?

,,We zijn nu aan het verkennen wat de mogelijkheden zijn. We hebben bewust geen kinderen, onder andere uit milieuoverwegingen. En ik zou ook niet willen dat ons geld naar een verre neef gaat of naar de staat. Dus we zijn nu serieus aan het kijken naar goede doelen, zodat we deze kunnen laten opnemen in een testament. Maar als je je verdiept in goede doelen waar je al elk jaar een aantal tientjes aan contributie voor betaalt, dan word ik niet overal enthousiast van. Maar ja, dit is het meest luxe probleem wat je je kunt voorstellen natuurlijk.”

Opleidingsniveau: WO

Branche: Energie

Werkervaring: 20 jaar

Budget: Verantwoordelijk voor budgetten groter dan 1.000.000 euro



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 7087 euro voor 40 uur. ,,Dat was bij mij tot een paar jaar terug tussen de 8.000 en 10.000 euro. Ik werkte ook heel hard en veel.” Noot van de redactie: Vanaf deze week vergelijken we de salarissen via de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank. Deze werkt hetzelfde als het Salariskompas van Intermediair dat we tot nu toe gebruikten.

