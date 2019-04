CNV begint rechtszaken voor zieke werknemers die ontslag willen

De rechtszaken maken onderdeel uit van een in februari gestarte campagne om een einde te maken aan de situatie waarin langdurige zieke werknemers niet meer aan de slag kunnen bij hun werkgever, maar wel stilzwijgend in dienst worden gehouden, schrijft De Ondernemer .

In plaats van het dienstverband na twee jaar ziekte te beëindigen, houden veel bedrijven de zieke werknemers aan hun contract, waarbij géén salaris wordt overgemaakt. Als gevolg hoeven werkgevers niet de wettelijke transitievergoeding bij het einde van een dienstverband uit te keren. Naar schatting verkeren duizenden werknemers in zo’n situatie.

Compensatieregeling

De bond stelt dat er geen enkele reden meer is voor een slapend dienstverband, maar werkgevers zitten met het vraagstuk in de maag. Zij worden weliswaar financieel gecompenseerd voor de transitievergoeding, maar de zogeheten compensatieregeling geldt pas vanaf april 2020 (met terugwerkende kracht tot 2015). In de tussentijd heerst voor veel bedrijven onzekerheid of zij wel of niet gecompenseerd worden.