Coronacrisis heeft grote gevolgen voor de banenmarkt: 322.000 minder banen

In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 81 vacatures per 100 werklozen. Afgelopen kwartaal waren dit er nog maar 57 per 100 werklozen. Dat concludeert het CBS op basis van nieuwe cijfers van het tweede kwartaal van 2020. In de afgelopen jaren is de spanning nog nooit zo afgenomen op de arbeidsmarkt. CBS noemt dit een direct gevolg van de coronacrisis.

Banen

De afgelopen drie maanden zijn er veel banen verdwenen. In totaal zijn er 322.000 minder banen. In het eerste kwartaal liep het aantal werklozen nog terug met 39.000. Nu zijn er in het tweede kwartaal 72.000 werklozen bij gekomen.

De cijfers van het CBS laten zien dat het aantal banen tot en met het eerste kwartaal van 2020 alleen maar toenam. Deze stijging begon na de vorige economische crisis in 2014. In totaal zijn er 1,1 miljoen banen bijgekomen. Het aantal werklozen daalde in de jaren vanaf 2014 van bijna 700.000 tot 277.000 in het eerste kwartaal van 2020. Ook steeg het aantal vacatures. Eind 2019 waren het er in totaal nog 286.000.

Horeca

Maar de situatie is in het afgelopen kwartaal dus omgeslagen. Sinds de coronacrisis loopt het aantal werklozen op en nemen de vacatures af. De handel en de horeca zijn de hardst getroffen bedrijfstakken. In de eerste helft van 2020 is het aantal vacatures in de handel met ruim 20.000 afgenomen. Het aantal horeca-vacatures nam met ruim 13.000 af.

