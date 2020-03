Coronamaatregelen opsteker, maar er vallen ook werkenden tussen wal en schip

De afgelopen tijd hebben bedrijven massaal werktijdverkorting aangevraagd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Met de aangekondigde noodmaatregelen komt het kabinet de werkgever en werknemer extra tegemoet. Maar in deze uitzonderlijke omstandigheden zijn er ook werkenden die in een bijzonder lastig pakket zijn beland.

Ook in de wereld van het arbeidsrecht zijn het door het coronavirus ongewone tijden. Arbeidsrechtadvocaat Mariska Aantjes volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt er een blog over bij. ,,Zoiets als werktijdverkorting, dat werd hiervoor maar 100 tot 200 keer per jaar aangevraagd als een bedrijf uitzonderlijke pech heeft waardoor en niet gewerkt kan worden - bijvoorbeeld een blikseminslag of een ander onvoorspelbaar natuurfenomeen.’’ Inmiddels zijn er al duizenden bedrijven die een beroep hebben gedaan op deze regeling, waarbij een deel van het loon van personeel vergoed wordt vanuit de ww-uitkering.

Het kabinet heeft met een pakket maatregelen nu de werktijdverkorting aangevuld waar nodig. Een broodnodige ingreep, aldus Aantjes. ,,Als je iets bijna nooit gebruikt is het niet nodig om er verder veel over na te denken.’’ Maar nu er zoveel bedrijven gebruik van moeten maken, zijn er bepaalde gebreken aan het licht gekomen. ,,Er was bijvoorbeeld niets geregeld voor werknemers met een nulurencontract. Dus je kreeg de afgelopen dagen dat bedrijven alle tijdelijke en vaste krachten wel naar huis stuurden, maar degenen met een nulurencontract extra inroosterden. Die moesten dan maar extra werken. Maar dat is natuurlijk geen echte oplossing.’’

Tot 90 procent vergoed

Met de noodmaatregelen wordt nu ook het loon van werknemers met een nulurencontract vergoed, gebaseerd op het gemiddelde aantal werkuren in de maanden hiervoor. Het loon wordt ook nog verder aangevuld dan met de oorspronkelijke werktijdverkorting. Waar toen 70 procent werd vergoed, kan dat nu oplopen tot wel 90 procent. ,,Over de overige tien procent wordt niet gesproken, dus het is de vraag wie dat opvangt. Wat mij betreft zou het getuigen van goed werkgeverschap als bedrijven zich daar zelf over ontfermen.’’

Er zijn nog een paar andere zaken niet helemaal duidelijk met de aankondiging, constateert Aantjes. ,,Ik mis nu nog hoe de directeur-grootaandeelhouder zelf gecompenseerd gaat worden in het verlies aan inkomen. Men kan belastinguitstel aanvragen, geld lenen voor de onderneming en iets regelen voor het personeel, maar waar zij zelf op kunnen rekenen wordt niet vermeld.’’

Water aan de lippen

Dan is er nog een groep werkenden die door de bijzondere omstandigheden tussen wal en schip dreigen te vallen. ,,Er zijn werknemers die zelf ontslag hebben genomen omdat ze ergens anders een baan dachten te hebben gevonden, maar door de coronacrisis nu niet meer bij de nieuwe werkgever aan de slag kunnen. Als je nog geen contract had getekend, kun je nergens aanspraak op maken.’’ Omdat ze zelf hun baan hebben opgezegd, komen zij ook niet in aanmerking voor een ww-uitkering. ,,Een werkgever belde mij die zo'n personeelslid terug wilde nemen van wie de nieuwe baan niet doorging - hartelijk van dit bedrijf - maar dat kan je niet van iedere werkgever verwachten. Als het water hen zelf aan de lippen staat, is het simpelweg geen optie.’’

Iemand die ontslag genomen heeft meteen weer terug in dienst nemen, blijkt lastig. ,,Er zitten juridische haken en ogen aan. Bedoeld om de werknemer onder normale omstandigheden te beschermen - zo kan de werkgever iemand met een vast contract niet ontslaan en dan weer terugnemen met een tijdelijk contract - maar nu maakt dat de zaak wel ingewikkeld.’’ Per individueel geval zal er een oplossing gezocht moeten worden. ,,In dit geval kon de opzegtermijn bij uitzondering opgerekt worden. Daan gaat de werknemer later uit dienst. Maar ook dat kan niet altijd.’’

Aantjes zou graag een regeling specifiek voor werkenden in dit lastige pakket zien. ,,Ik weet zeker dat het een aanzienlijke groep mensen betreft. In allerlei sectoren is het werk immers plotseling tot stilstand gekomen - de horeca, maar ook tandartsen, bedrijven in de haven en bedrijven in de culturele sector nemen nu vrijwel niemand meer aan. Compensatie om deze moeilijke tijd te overbruggen zou voor werkenden in deze situatie een enorme uitkomst zijn.’’