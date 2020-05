Customer success manager Peter (35): ‘Ik zorg voor het succes van onze klanten’

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Peter Ruiter (35), customer success manager bij 2at, een bedrijf in procesinrichting en automatisering.

Hoe vertel je aan vrienden en familie wat je doet?

,,Heel simpel: ik zorg dat ik de klanten en de eindgebruikers van onze producten blij maak. Dat is natuurlijk een beetje wollig en vaag, maar mijn functietitel impliceert eigenlijk dat ik zorg voor het succes van onze klanten. Ik wil dat eindgebruikers blij worden van de oplossingen die wij leveren.”

Waarom moet dat eigenlijk in het Engels?

,,Dat is een goede vraag. Deze titel is nog niet zo ingeburgerd in Nederland. We zijn een bedrijf dat gebruikmaakt van Microsoft-producten en in die wereld volgt iedereen het ‘Microsoft Playbook’. Alle titels worden daarin zoveel mogelijk gelijk getrokken. Dat is ook handig. Als ik een keer ergens anders aan de bak zou willen, snapt iedereen wat ik doe.”

Quote We zien vaak dat klanten de verkeerde vraag hebben Peter Ruiter

Hoe ziet een werkdag eruit?

,,Gemiddeld heb ik twee tot drie afspraken met klanten. Ik zie het als mijn taak om kritische vragen te stellen aan de klant om tot een duidelijk beeld te komen van de problemen en het einddoel. We zien vaak dat klanten de verkeerde vraag hebben. In de praktijk vraagt de IT-manager bijvoorbeeld om een beter zoekformulier te bouwen, terwijl het echte probleem van de eindgebruikers zit bij het correct kunnen invoeren van hun data. We kunnen ze dan beter helpen dát aan te pakken, dan aan de achterkant van het proces pleisters te plakken.”



Staan klanten daarvoor open, al die vragen?

,,Aan het begin zie je dat ze wat snibbig worden van de hoeveelheid vragen die we stellen. Maar het is mijn taak om het probleem duidelijk te hebben. Ik moet het op de goede manier overbrengen naar het team en de programmeurs. Die kunnen alleen iets bouwen als ze helder hebben waarom.”



Je bent zelf ook programmeur geweest, helpt dat?

,,Voor mij helpt het enorm dat ik uit de technische hoek kom. Daardoor is het heel makkelijk om zelf offertes en inschattingen te maken en hoef ik niet te overleggen om een kostenindicatie te geven.”

Quote Ik was altijd de computer­nerd in mijn familie, de sportgenen hebben mij compleet overgesla­gen

Wilde je vroeger al customer success manager worden?

,,Die titel bestond toen nog niet, dus het was zeker niet mijn droom. Wel was ik altijd al de computernerd in mijn familie. Dat zijn allemaal sportmensen, mijn broertje speelt bij PSV, maar die genen hebben mij compleet overgeslagen. De computer was mijn hobby, dat vond ik echt leuk. Uiteindelijk voelde ik me gewoon thuis bij het daadwerkelijk helpen van mensen, daarnaast vind ik het leuk om te puzzelen. Puzzelen om de klant te helpen, dat is wat ik nu doe.”

En blijf je dat doen tot je pensioen?

,,Ik vind het onwijs leuk om met allerlei verschillende klanten om te gaan. We hebben een divers klantenbestand: onderwijs, zorg, non-profit, semipublieke sector. Al die problemen zijn anders. Nu met het coronavirus zijn die problemen alleen maar groter geworden, iedereen moet nu op afstand en digitaal werken. Aan de ene kant zijn er heel veel mensen die projecten op het gebied van online samenwerkingen naar voren halen, aan de andere kant worden projecten juist in de ijskast gezet.”



Werk je zelf ook vanuit huis nu?

,,Ja, ik mis kantoor enorm. Ik mis de directe en non-verbale communicatie, ik praat graag met mijn handen. Ik ben wel blij dat klanten nu weer wat meer open staan voor afspraken. Ik vind het prettig om aan het eind van een traject ervoor te zorgen dat de klanten succesvol aan de slag kunnen gaan en een eindgebruikerstraining geven. Dat kan nu niet zomaar. Mijn werk is anders geworden.”

