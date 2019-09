‘Dat we altijd kúnnen werken hoeft niet te betekenen dat we het altijd maar moéten’

Een negen-tot-vijf-mentaliteit, we gruwen er tegenwoordig van. Sterker nog, we waarschuwen ertegen in vacatureteksten en functiebeschrijvingen. We willen tegenwoordig ‘sterke teamplayers’ die ‘out of the box durven denken’ en zich voor ‘110% inzetten’. En dat inzetten, die commitment, dat laat je zien binnen kantoortijd maar ook daarbuiten.

Uit Brits onderzoek blijkt dat mensen tegenwoordig meer werkuren maken dan voorheen. In de afgelopen decennia is de gemiddelde werkdag met 23 procent gegroeid, van 7,5 naar 9,5 uur. Nu is de Britse situatie niet helemaal vergelijkbaar met de Nederlandse - wij zijn kampioen part-time werken - maar ook bij ons is deze trend zichtbaar.

Thuiswerken

Hier komt nog bij dat het inmiddels technologisch mogelijk is om thuis door te werken - bijvoorbeeld door werkmail te beantwoorden in je eigen tijd. Dat doen we dan ook gretig. Volgens onderzoek in de VS is 60 procent van de beroepsbevolking op weekdagen 13,5 uur voor het werk bereikbaar, plus nog vijf uur in het weekend. En wanneer vanuit een bedrijf de expliciete verwachting wordt uitgesproken dat werknemers hun mail checken buiten werktijd, voldoet 62 procent van hen aan dat verzoek.

Als je in je vrije tijd zomaar voor werk op te piepen bent, dan kan dat heel prettig zijn voor je werkgever. Voor jou is het echter helemaal niet zo positief. Tijd die je in je vrije tijd besteedt aan werk is voor je hersenen namelijk gewoon werktijd. En dat heeft consequenties: het blijkt dat meer dan de helft van de mensen die de gewoonte heeft om buiten werktijd hun werkmail te checken last heeft van stress - dit blijkt onder andere uit metingen van het stresshormoon cortisol in het speeksel. Bereikbaar zijn zorgt ervoor dat je jouw ‘werkhoofd’ niet uit kunt zetten, terwijl je die hersteltijd juist hard nodig hebt.

Quote Tijd die je in je vrije tijd besteedt aan werk is voor je hersenen gewoon werktijd.

Niet voor niets wordt er tegenwoordig gesproken over een ‘recht op onbereikbaar zijn’. Vorige week werd een bepaling opgenomen in de nieuwe cao van de gehandicaptenzorg die werknemers het recht geeft om buiten werktijd onbereikbaar te zijn. En er is zelfs een wetsvoorstel ingediend door PvdA-Kamerlid Martijn van Dam die werkmails sturen buiten werktijd wil verbieden.

Binnen de perken

Een beetje onbereikbaar zijn op z’n tijd is goed voor je hoofd en voor je gezondheid. Dat we altijd kúnnen werken hoeft niet te betekenen dat we dat dan ook altijd maar moéten. We hoeven zeker niet terug naar de negen-tot-vijf-mentaliteit van weleer. Maar besef wel: werk kan ook uit. En om de stress binnen de perken te houden is dat soms nodig ook.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover de boeken Fokking Druk (2018) en Werken met millennials (2019).

In de Ochtendshow to go vertelt Thijs over zijn nieuwste boek: