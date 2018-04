De baas vindt dat we ons best wat sneller ziek mogen melden

Meer dan de helft van de werknemers (57 procent) voelt zich dusdanig verantwoordelijk voor hun bedrijf, dat ze gewoon naar hun werk gaan als ze ziek zijn. Dat blijkt uit de Hr Marktmonitor, een arbeidsmarktonderzoek van uitzendbureau Unique en onderzoeksbureau Motivaction onder ruim 2.300 werknemers en meer dan 2.000 werkgevers in het groot- en mkb-bedrijf. Ook meer dan de helft van de werkgevers bevestigt dat verantwoordelijkheidsgevoel de reden is waarom werknemers toch gaan werken terwijl ze ziek zijn.

,,We hebben het vaak over verantwoordelijkheid nemen en werkgevers willen die verantwoordelijkheid ook graag geven, het is een trend binnen organisaties. Maar het is natuurlijk niet goed dat die verantwoordelijkheid betekent dat je je minder snel ziek meldt. Je kunt ook té bevlogen zijn”, zegt Marion van Happen, directeur bij Unique. ,,Als je ziek bent, kun je je werk minder goed doen en ben je minder productief.” Maar, benadrukt ze, ook werkgevers moeten zich zorgen maken over deze ontwikkeling. ,,Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal voor een organisatie, daar moet je goed voor zorgen.”

Dat mensen zich niet ziek durven te melden uit verantwoordelijkheidsgevoel, angst om hun baan kwijt te raken of uit schaamte, kan op lange termijn problemen opleveren. ,,Wat niet goed is voor jezelf, is ook niet goed voor de organisatie. In het ergste geval kan het zelfs leiden tot een burn-out”, zegt verzuimspecialist Sonja de Winter, van Focus VerzuimManagement. ,,Ik adviseer werknemers altijd om verzuim bespreekbaar te maken. Als je een goede relatie hebt met je werkgever, kan dat. Mocht dat ingewikkeld blijken, kun je naar een bedrijfsarts toestappen.”

Verzuim voelt soms als falen

15 procent van de medewerkers geeft aan dat verzuim wordt gezien als falen van een medewerker binnen zijn organisatie. Ook tien procent van de werkgevers in het grootbedrijf ziet verzuim bij de medewerkers op die manier. ,,Het is pijnlijk dat de werkgever ziek zijn als falen ziet. Een werkgever zou volgens mij alles in het werk moeten stellen om een gezonde en vitale werkomgeving te bieden”, aldus Van Happen. ,,Als ik de vierentwintiguurseconomie in ogenschouw neem, zijn de uitkomsten van dit onderzoek niet gek. Maar het is wel pijnlijk. Deze ontwikkelingen vragen om helderheid en duidelijke keuzes op het gebied van verzuim- en vitaliteitsbeleid.”

Al is het nog wel de vraag hoe dat precies invulling moet krijgen: meer dan de helft van de werkgevers denkt namelijk dat als ze makkelijker met het verzuimbeleid om zouden gaan, medewerkers zich sneller ziek zouden melden. Medewerkers zijn het daar grotendeels mee oneens (70 procent) en zouden ook bij een soepeler beleid gewoon naar hun werk gaan.