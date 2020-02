‘De burn-outs vliegen je om de oren’, daarom krijg je van deze baas een onbeperkt aantal vakantiedagen

Het klinkt als een droom: zo lang en zo vaak op vakantie gaan als je zelf wil. Maar bij een ict-bedrijf in Wijchen kan het. Viditel heeft in de arbeidsvoorwaarden opgenomen dat iedere werknemer een onbeperkt aantal vakantiedagen krijgt.

Alle 172 medewerkers van het Belgische vertalingsbedrijf Jonckers krijgen vanaf maart een ongelimiteerd aantal vakantiedagen. Ze zijn verplicht om de twintig wettelijke vakantiedagen op te nemen, maar verder krijgen ze zoveel betaald verlof als ze willen.

Ict-dienstverlener Viditel voerde het principe van onbeperkte vakantiedagen twee jaar geleden al in, bij de start van het bedrijf. ,,Er wordt in de huidige maatschappij veel van ons gevraagd, we moeten hard werken en hebben drukke levens. De burn-outs vliegen je om de oren. Daarom wilden we het bij aanvang anders doen dan de meeste werkgevers,” zegt Guus van der Burgt (35), mede-eigenaar van Viditel.

Volledig scherm Guus van der Burgt, mede-eigenaar van Viditel. © Privé-archief Productiever

Meer vakantiedagen zou meer gezonde en gelukkige werknemers opleveren. ,,Als je alleen in het weekend vrij bent, heb je op zaterdag niet altijd genoeg tijd om bijvoorbeeld naar die ene bouwmarkt te gaan. Onze collega's kunnen nu beslissen om doordeweeks te gaan.”

Meer vrije tijd, betekent ook productievere werknemers. Arbeidspsycholoog Jaap van den Broek vertelde eerder aan deze krant dat langere pauze tussen de werkdagen als voordeel heeft dat je beter afstand kunt nemen van het werk. Op die manier ontstaan juist de beste ideeën, meent Van den Broek. Viditel ziet die verhoogde productiviteit nog niet direct terug in de jaarcijfers, daarvoor zijn ze er nog te kort mee bezig. ,,Maar we zien het wel terug in het langdurig verzuim, op dit moment hebben we daar helemaal geen last van.”

Addertje

Daarnaast wil Viditel met deze bijzondere arbeidsvoorwaarde aantrekkelijker worden voor sollicitanten. ,,Het is voor ict-bedrijven moeilijk om aan goede mensen te komen, op deze manier proberen we daar verandering in te brengen.”

Volledig scherm Martijn Hendriks, sinds dit jaar engineer bij Viditel. © Viditel

Mensen die komen solliciteren bij Viditel reageren verbaasd. Van der Burgt: ,,Als we in de eerste gesprekken vertellen dat we dit in onze arbeidsvoorwaarden hebben opgenomen, vragen ze meteen hoe het werkt.” Martijn Hendriks (42) kwam na een banenjacht dit jaar bij Viditel binnen als engineer en kon het in het begin ook niet helemaal geloven, hij was bang voor een addertje onder het gras. ,,Ik dacht: we zien wel hoe het werkt.”

De onbeperkte vrije dagen trokken hem wel over de streep in zijn keuze voor de baan. ,,Het is niet alledaags, je komt het niet veel tegen.” Hendriks werkt er nu bijna een maand en heeft al een paar keer ‘zomaar’ een vrije dag genomen. ,,Als het uitkomt, kun je gewoon vrij nemen en je hoeft het verder niet eens te regelen in een systeem.”

Dubai

Ook voor de komende tijd heeft Hendriks genoeg plannen voor zijn ongelimiteerde vakantiedagen. In mei gaat hij anderhalve week naar Dubai, waar hij familie heeft wonen. ,,Nu kan ik daar wat makkelijker heen.” Maar Spanje, Griekenland en Berlijn staan ook nog op zijn lijstje voor dit jaar. Hendriks vindt de vrijheid in het vrij nemen wanneer je wil, ontzettend fijn. ,,We leven in een gehaaste wereld. Ik kan er nu gewoon tussenuit gaan als ik daar behoefte aan heb. Dat geeft meteen rust.”

Van der Burgt heeft zelf ook een vakantie in het vooruitzicht. ,,Ik ga dit weekend een reis naar Maleisië boeken voor drie weken. Voor mijn vriendin was het wat lastiger om vrije dagen te vinden. We hebben echt samen zitten puzzelen. Mei was voor haar de beste maand, want daar zitten veel gratis vrije dagen in door de feestdagen.”

Mini-sabbatical

Bang voor misbruik van de ongelimiteerde vrije dagen is Van der Burgt niet. Het is volgens hem een kwestie van vertrouwen en een gezond verantwoordelijkheidsgevoel. ,,Als je zegt dat je maar een maand komt werken en de andere elf maanden vrij bent, slaat dat natuurlijk nergens op.” Maar als het werk gedaan is, alle klantvragen behandeld en het past in het vakantierooster, dan kan een medewerker van Viditel zorgeloos drie maanden achter elkaar weg.

Toch worden er bij Viditel nog geen mini-sabbaticals genomen. Dat komt volgens Van der Burgt omdat we gewend zijn aan de paar weken zomervakantie en een weekje vrij in het voor- of najaar. ,,Mensen gaan het over het algemeen niet ineens anders doen en ineens meer dagen vrij nemen. Maar dat gaat nog wel veranderen denk ik.”

Deze bedrijven doen het al

In navolging van Google en Microsoft geeft techbedrijf Bynder zijn personeel sinds 2016 een onbeperkt aantal vakantiedagen per jaar. Daarmee had het bedrijf naar eigen zeggen een primeur in Nederland te pakken. Omdat het bedrijf veel van de medewerkers vraagt, wil het de mensen op deze manier belonen. Twee jaar later had het aantal vrije dagen nog geen buitenproportionele hoeveelheden aangenomen, vertelt ceo Chris Hall. Nerds & Company, bouwer van websites en apps, voerde in 2017 het onbeperkt betaald verlof in. Om zo een slag te kunnen slaan in het vinden van de beste programmeurs en designers. Trainings- en adviesbureau UPD ging ook overstag. In de Verenigde Staten kunnen medewerkers van Netflix, Best Buy en Evernote al langer onbeperkt vakantiedagen opnemen.