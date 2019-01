De nieuwjaarswens, zó pak je het aan

Kussen? Wacht op het initiatief van de vrouw

,,Het is een kwestie van aanvoelen. Als je iemand goed kent, een band hebt opgebouwd, waarom niet? Maar een warme handdruk is net zo attent. Een tip voor mannen, als zij twijfelen: wacht heel even af of de vrouw initiatief neemt. Veel vrouwen hebben er niet zo’n zin in om door iedereen te worden gekust. Met een spontane zoen is overigens niets mis hoor. Laten we er vooral niet te spastisch over doen. Maar wees je ervan bewust dat niet iedereen het waardeert.”