Dennis op staande voet ontslagen bij Action na stelen plastic tasje van drie cent

,,Ik was helemaal flabbergasted”, zegt Dennis. ,,Meen je dat nou echt, dacht ik alleen maar. Als ik nou iets van waarde had gestolen... Maar ik heb gewoon onbewust dat tasje niet meer afgerekend.” Want de vulploegmedewerker, die liever niet met zijn achternaam op de site wil omdat hij nieuw werk zoekt, weet nog wel hoe het die middag ging. ,,De weersvoorspellingen voor het carnavalsweekend waren slecht, dus ik heb voor een groep mensen poncho's gekocht. Aan het eind van de werkdag heb ik ze in zo'n plastic tasje gestopt. Omdat alle kassa’s al dicht en afgesloten waren, heb ik aangegeven het tasje later te betalen.” De volgende dag heeft hij niet meer aan het tasje gedacht en daarna begon zijn vakantie.

Het tasje kwam niet meer ter sprake, tot de Velpenaar een week later terugkeerde. ,,Ik kwam om 9 uur de winkel binnen en toen stonden de HR-medewerker en de regiomanager al te wachten. Binnen een halfuur stond ik buiten.” Volgens Dennis stond het andere personeel te huilen in de winkel om zijn gedwongen ontslag. ,,Iedereen was verbaasd.” Wat de ‘echte’ reden is, denkt Dennis inmiddels ook wel te weten. ,,Ik heb al twee tijdelijke contracten gehad. Hierna moest ik een vast contract krijgen. Ik denk dat dat meespeelt.”



De Action was vanavond nog niet bereikbaar voor commentaar, maar bevestigt het opmerkelijke ontslag wel tegenover Quote. ,,Wij hebben hem drie keer de mogelijkheid gegeven om alsnog te betalen, maar dat weigerde hij. Toen hij dat na vier keer alsnog wilde doen, vonden wij dat te laat, dan is dit de consequentie", zegt de keten, die een zerotolerancebeleid zegt te voeren op dit gebied.



Dennis ontkent de woorden van de Action en wil niets liever dan terugkeren naar zijn oude baan in de vestiging in Velp. Hij gaat zijn ontslag aanvechten, maar mede door het coronavirus weet hij nog niet wanneer zijn zaak voor de rechter dient. ,,Ik heb er wel slapeloze nachten van. Ik heb nog geen andere baan en ik had het er altijd erg naar mijn zin. Het liefst zou ik morgen weer beginnen.”