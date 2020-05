Derde van de thuiswerkers wereldwijd wil na de crisis niet terug naar kantoor

Capterra deed onderzoek naar thuiswerken wereldwijd. Het bedrijf onderzocht hoe bedrijven en hun medewerkers de switch naar het werken op afstand hebben gemaakt. In totaal hebben 4600 medewerkers uit het midden- en kleinbedrijf in Nederland, Australië, Brazilië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, Mexico en het Verenigd Koninkrijk de enquête ingevuld.

Fulltime

Bijna 60 procent van de MKB-ondernemingen is overgeschakeld op thuiswerken door de coronacrisis. Van alle landen deden bedrijven in Brazilië dit het meest (77 procent). Van de Franse respondenten gaf slechts 40 procent aan thuis te werken vanwege corona. Nederland scoort met 54 procent iets onder het gemiddelde.

Het onderzoek laat zien dat het thuiswerken goed bevalt: een derde van de medewerkers wereldwijd wil na de crisis fulltime vanuit huis blijven werken. In Nederland ligt dat percentage iets lager (23 procent), maar 38 procent wil wel een paar dagen vanuit huis aan de slag na de crisis. Bij elkaar zou ruim twee derde van de respondenten na de crisis volledig of regelmatig vanuit huis willen blijven werken. ,,Dat is veel meer dan het aantal medewerkers dat voor de crisis op afstand werkte. Uit cijfers van het CBS blijkt dat toen nog geen 40 procent thuis werkte”, zegt Quirine Storm van Leeuwen, content-analist bij Capterra.

Uitdagingen

Maar of alle bedrijven klaar zijn voor parttime of fulltime thuiswerken is de vraag. Een belangrijke uitdaging van het thuiswerken blijft toch wel de communicatie. Een kwart van de respondenten wereldwijd vindt het moeilijk om contact te onderhouden met klanten. Ook valt aan de interne communicatie bij werken op afstand veel te verbeteren. Uit het onderzoek blijkt dat ‘slechts’ 37 procent van de MBK’ers richtlijnen heeft opgesteld voor online communicatie.

Storm van Leeuwen: ,,Het is belangrijk dat bedrijven dat wel doen want je moet toch je team leiden en productief houden vanaf een afstand. Alles wat je eerst via vergaderingen of kleine gesprekken deed, moet nu digitaal.’’ De richtlijnen zouden onder meer moeten bestaan uit uitleg van wat waarvoor gebruikt moet worden. ,,Het probleem is dat we met heel veel communicatieprogramma’s tegelijk werken, dus je moet als werkgever goed uitleggen waar je de mail en chatprogramma’s precies voor gebruikt.’’

Communiceren

Een andere uitdaging is de eenzaamheid. Van alle respondenten geeft ruim 30 procent aan zich eenzaam te voelen. In Nederland ligt dit cijfers zelfs nog hoger: in ons land mist 36 procent van de thuiswerkers zijn collega’s. Samen met Duitsland scoort Nederland het hoogst. In Mexico, Spanje en Frankrijk liggen de cijfers onder het gemiddelde (respectievelijk: 23, 27 en 28 procent).

Ruim twee derde van de medewerkers had voor de crisis nooit eerder thuisgewerkt. Ze zijn het dus helemaal niet gewend om online contact te onderhouden. ,,Misschien gebruiken ze de online middelen dan ook minder snel omdat ze het niet gewend zijn, hierdoor missen ze eerder het sociale contact.”

Antivirussoftware

De online veiligheid vraagt ook om extra aandacht, die blijkt bij veel bedrijven niet op orde tijdens het thuiswerken. De meerderheid van de medewerkers is niet goed voorbereid op cyberaanvallen. Iets meer dan een derde van de respondenten gebruikt sterke wachtwoorden en nog geen 40 procent heeft antivirussoftware geïnstalleerd. In Nederland doen we dat met 43 procent iets beter dan het wereldwijde gemiddelde.

,,We zijn meteen thuis aan het werk gegaan, vaak op onze eigen computer zonder dat we weten hoe we een veilige verbinding maken met het bedrijfsnetwerk. Als minder dan de helft antivirussoftware of een firewall heeft geïnstalleerd, lopen bedrijfsgegevens gevaar”, zegt Storm van Leeuwen.

Tel daar het aantal slachtoffers van phishing bij op en je hebt een probleem. Van alle respondenten geeft 21 procent aan weleens slachtoffers te zijn geweest van een phishingaanval. De helft van de aanvallen vond plaats tijdens het thuiswerken. Dat veel thuiswerkers gebruikmaken van hun privé-apparaten (46 procent) maakt de kans op een virtuele aanval alleen maar groter, zegt Capterra.

Wachtwoorden

Volgens Storm van Leeuwen is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om voor meer online veiligheid te zorgen omdat het bij de dagelijkse werkzaamheden hoort, toch regelt niet iedereen het. ,,Misschien weten ze niet hoe ze het moeten regelen of denken ze dat het heel duur is.” Terwijl er genoeg goedkope oplossingen beschikbaar zijn, zoals wachtwoordmanagers. ,,Zo zorg je ervoor dat medewerkers sterke wachtwoorden maken en hoeven ze hun wachtwoorden nooit meer te onthouden of in hun browser-geheugen op te slaan, wat bijna een vijfde nu wel doet.’’