Deze fotograaf zet ondernemers in het zonnetje: ‘Hun flexibiliteit in coronatijd verdient lof’

Door de coronacrisis had zelfstandig fotograaf Nadja Willems (48) opeens minder werk. Toch besloot ze juist om andere ondernemers te gaan helpen die ook in hun inkomsten zijn geraakt. Door hen gratis ‘coronaproof’ te fotograferen en hun verhaal op te tekenen, hoopt Willems hen een steuntje in de rug te geven.

Normaal gesproken fotografeert Nadja Willems op beurzen en is ze druk met haar eigen exposities. Die werden door corona allemaal gecanceld. Om haar lege agenda wat op te vullen bedacht de fotograaf een nieuw en coronaproof fotoproject. Ze liet een grote houten kist op haar oprijlaan in Soest zetten en nodigde verschillende modellen uit. Zo ook een aantal ondernemers: zelfstandigen wiens overlevingsdrang de afgelopen tijd behoorlijk op de proef is gesteld.

Willems maakt de foto’s gratis en voor niets. ,,Ik doe het niet voor mezelf, maar echt voor de ondernemers. Ik wil ze een hart onder de riem steken. Ze hebben allemaal in hetzelfde schuitje gezeten en verdienen meer aandacht en lof voor hun flexibiliteit.” De fotograaf wil uiteindelijk 100 ondernemers in haar box hebben vastgelegd. ,,Ik hoop dat dit gaat lukken!”

Uitvaartspreker Karin Bos vond de begrafenissen in coronastijl maar ‘koud en onpersoonlijk’. Daarom bedacht ze samen met grafisch vormgever Mariska Hardeman een herinneringsboekje voor nabestaanden. ‘Dit concept is een blijvertje’.

Bos is zelfstandig uitvaartspreker. Nabestaanden schakelen haar in om te spreken tijdens de uitvaart en het organiseren daarvan. Tijdens de crisis kwamen zij en grafisch vormgever Mariska Hardeman op het idee om een herinneringsboek voor de nabestaanden te ontwikkelen, want het daadwerkelijke afscheid was ‘zo koud en onpersoonlijk’ geworden.

Sinds de intelligente lockdown was een begrafenis of crematie niet meer hetzelfde, vertelt Bos. ,,Sinds maart mochten nog maximaal dertig mensen aanwezig zijn bij een dienst én dat op anderhalve meter afstand. Mensen konden elkaar niet meer knuffelen en troosten. Na de dienst gingen nabestaanden regelrecht naar huis, want ja, wat kon je anders doen?’’

Daardoor ontstond het idee om een ‘Zoals jij was-boekje’ te ontwikkelen, gebaseerd op het oud-Brabantse ‘bidprentje’. ,,Vroeger maakten mensen bidprentjes; een kort stukje tekst over de overledene, wat mensen na afloop van die dienst mee naar huis kregen. Het ‘Zoals jij was-boekje’ is uitgebreider dan dat; het is een boekje met foto’s en het levensverhaal van de overledene. Die schrijf ik naar aanleiding van gesprekken met de nabestaanden. Je kunt het boek door de brievenbus doen, ook bij mensen die niet aanwezig konden zijn bij de dienst. Dat is de insteek.’’

Bos en Hardeman hebben al een paar boekjes ontwikkeld op verzoek van familieleden en nu begint het balletje pas echt te rollen. ,,We krijgen sinds kort heel veel reacties van mensen. ‘Als het ooit gebeurd, wil ik ook zo’n boekje’, zeggen ze. En we hebben er heel veel opdrachten bij. Dus dit concept is een blijvertje. We gaan hier in de toekomst zeker mee door”, vertelt Bos.

Omdat het van theatervoorstellingen niet meer kwam vanwege corona, kon Anne Marie Dröes (43) zich eindelijk gaan focussen op haar muziekbusiness. Ze ging verrassingsoptredens regelen. ‘Corona hielp mij focussen.’

Dröes is altijd werkzaam geweest in de marketing en communicatie en deed er ‘de Lofzangers’ bij. De Lofzangers kun je boeken voor een muzikaal verrassingsoptreden, bijvoorbeeld een romantische serenade, of een verjaardagsact. ,,Het is nooit echt een business geweest. Tot maart 2020 deden we twee à drie optredens per maand. Nu zijn dat er 26 en ik ben niet van plan te stoppen.’'

Ze gooide in 2019 professioneel het roer om, want ze wilde onderzoeken of ze ook verder kon als vrije kunstenaar. ,,Ik bedacht een honderd-dagenchallenge: in honderd dagen moest ik een theatervoorstelling schrijven en produceren. Op dag één had ik al de zaal geboekt en via LinkedIn bracht ik mijn hele netwerk op de hoogte.’’ Alleen gooide corona roet in het eten: alles werd afgeblazen. ,,Dat was een domper, maar een lege agenda bood mij ook kansen. Ik besloot om de Lofzangers, mijn andere passie, uit te breiden.’’

,,Ik was gedwongen snel te schakelen, want ik moet ook geld verdienen. Dus ik ging keihard aan de slag: ik pakte de site aan, heb dagenlang non-stop gewerkt aan onze online vindbaarheid en ik regelde nieuwe zangers en optredens. De zangers waren ook blij, want die zaten thuis. Sindsdien hebben we diverse optredens achter de rug, waar ik persoonlijk de liedjes voor schrijf. We speelden bij mensen van tachtig onder het balkon, of we brachten een mini-concert aan de deur. De aanvragen lopen nog steeds door. Zojuist komen we van een bedrijf, dat hun team in het zonnetje wilde zetten.’’

,,Met muziek breng je lol en in moeilijke tijden een lichtpuntje. De ene keer is het hilarisch, de andere keer ontroer je. Dat maakt dit werk zó leuk. Corona hielp mij focussen op mijn business en het krijgen van een financiële basis. Daar ben ik dankbaar voor. Ik ben er nog niet, maar ik ga hier absoluut mee verder.’'

Cornelis van Bemmel (46) moest in maart zijn massagepraktijk noodgedwongen sluiten. Hij besloot het over een totaal andere boeg te gooien. In Leidsche Rijn wil hij een winkel voor biologische versproducten beginnen. ‘Op dit moment is het nog een grote gok’

Van Bemmel heeft sinds 2018 zijn eigen massagepraktijk. Toen hij in maart noodgedwongen moest sluiten, had hij voldoende tijd om met iets anders aan de slag te gaan dat hem dicht bij het hart ligt.

,,Ik vind duurzaamheid héél erg belangrijk. Ik woon in Leidsche Rijn en daar is geen natuurwinkel te vinden. Dat verbaast mij gewoon. Voor biologische, duurzame producten moeten wij helemaal naar Utrecht. Dus in maart dacht ik: waarom doe ik hier niet iets mee? En zo ontstond het idee voor ‘Biowijde’, een winkel met biologische versproducten. Ik ging onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Zo heb ik een marktonderzoek gedaan en de resultaten waren wisselend. Mensen hebben behoefte aan een biologische supermarkt, zonder plastic, waarbij je havermout of fruit in een herbruikbaar zakje schept, maar het heeft ook met gemak te maken. Steeds meer mensen laten liever hun boodschappen bezorgen, hier in Leidsche Rijn. Dan kom je uit bij de niet-duurzame winkels.’'

Van Bemmel is nog steeds aan het verkennen. ,,Ik ben met zoveel mensen aan het praten over de mogelijkheden. Op dit moment is het nog een grote gok; gooi ik mijn carrière om? Ik wil het wel, dat is zeker, maar er zijn risico’s aan verbonden. Intussen heb ik al wel een online platform opgezet, waar mensen alles kunnen lezen over duurzame keuzes. Dat zou ook een optie zijn: een virtuele winkel. Wat mij betreft gaat het zeker door, investeerders kunnen zich altijd melden.’’

