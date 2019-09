Deze mensen zijn voor hun werk vaker op reis dan ze thuis zijn

Vliegen naar Las Vegas en Hongkong, zonnen op het strand in Mexico, eten in lokale restaurantjes, slapen in fijne hotels en er nog voor betaald worden ook. Dat klinkt als de ideale baan. Deze drie werknemers vliegen voor hun werk de hele wereld over, wat ‘gaaf’ maar ook soms eenzaam en vermoeiend is.

‘Dan is er een maand voorbij en heb ik weer mijn ouders niet gezien’

Ilay Ben Hamo (28), International Accountmanager van Euro Pizza Product

Ilay vliegt voor zijn werk een paar keer per week naar Ierland, IJsland, Groot-Brittanië, Hongkong of Zuid-Korea om (potentiële) klanten te bezoeken. Het vele reizen vindt hij ‘super gaaf’, maar tegelijkertijd ook ‘loodzwaar’. ,,Mijn vader woonde in Israël en twee keer per jaar vlogen wij naar hem toe’’, zegt Ilay. ,,Op het vliegveld keek ik op naar de mannen in pak met hun koffer die voor hun werk de hele wereld rondvlogen. Nu ben ik dat zelf.’’

Toch is het vele reizen lang niet zo avontuurlijk en aantrekkelijk als anderen vaak denken. ,,De eerste jaren kreeg ik een kick als ik met mijn koffer op Schiphol stond, klaar om alleen op reis te gaan. Nu, vijf jaar later, begint het zijn tol te eisen.’’ Want vaak ver weg zijn betekent ook dat het lastig is om af te spreken met familie en vrienden. ,,Dan is er een maand voorbij en heb ik weer mijn ouders niet gezien.’’

Best eenzaam

En het is vermoeiend. ,,Soms moet ik om 04.00 uur opstaan om op tijd op Schiphol te zijn en dan lig ik die avond pas om middernacht op bed.’’ Alleen tijd doorbrengen op de meest uiteenlopende plekken, kan daarnaast best eenzaam zijn. ,,Het klinkt heel fancy als ik naar Hongkong of Singapore ga, maar hoe breng je daar in je eentje de dag door?’’

Daar heeft hij inmiddels wat op gevonden. ,,Ik vind het heel erg leuk om lokale marktjes te bezoeken om souvenirs te kopen.’’ Thuis liggen inmiddels waaiers uit Korea, goudkleurige kelken uit Istanbul, Matroesjka’s uit Tsjechië, pokerfiches uit Las Vegas en zijn pronkstuk; een muziekdoos in de vorm van het Marina Bay Sands hotel uit Singapore. Voor vrienden en familie neemt hij magneten, asbakken bijzondere thee mee. ,,Mijn collega’s maken er regelmatig grappen over, maar ik vind het leuk. Het houdt me bezig.’’

Ilay maakt inmiddels bewust tijd vrij tijdens zijn reizen om ook wat van de omgeving te kunnen zien. De eerste jaren plande hij zoveel mogelijk afspraken in een dag om vervolgens snel weer terug te vliegen. Eten, sporten en goed slapen schoten er toen bij in. ,,Regelmatig had ik knallende hoofdpijn of voelde ik me flauw. Ik heb geleerd dat het heel erg belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen als je veel reist.’’ Dus verblijft de accountmanager het liefst in een hotel met een sportschool, eet hij zo gezond mogelijk, slikt hij extra vitamines, drinkt hij veel water en spreidt hij zijn afspraken over meerdere dagen.

Quote Regelmatig had ik knallende hoofdpijn of voelde ik me flauw. Ik heb geleerd dat het heel erg belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen als je veel reist

Nu Ilay al vijf jaar de wereld rondreist, kijkt hij langzaam uit naar iets meer rust. ,,Over twee of drie jaar zou het mooi zijn als we kinderen kregen. Dat zou een goed moment zijn om rustiger aan te doen.’’ Maar helemaal stoppen met reizen wil de accountmanager niet. ,,Van negen tot vijf op kantoor zitten, zie ik niet zitten. Reizen past bij mij. Ik houd ervan om nieuwe mensen te ontmoeten, nieuwe omgevingen te zien en andere culturen te leren kennen.’’

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Ilay Ben Hamo (28) © Privé archief

‘De voordelen van veel op reis zijn? Ik hoef niet te koken, geen afwas te doen, mijn huis niet op te ruimen’

Linda Hoekstra (36), internationaal manager bij veevoerbedrijf Trouw Nutrition



Ongeveer de helft van het jaar verblijft Linda in verschillende landen in Oost-Europa. Daarvoor werkte ze regelmatig in Afrika voor een bedrijf dat rietjes sperma verkoopt voor de bevruchting van rundvee.

,,De voordelen van veel op reis zijn? Ik hoef niet te koken, geen afwas te doen, mijn huis niet op te ruimen. Als ik na een lange werkdag klaar ben, heeft iemand anders mijn bed mooi opgemaakt.’’ Dit praktische voordeel is overigens niet de reden dat Hoekstra voor banen kiest waarvoor ze de hele wereld over reist. ,,Reizen doorbreekt de sleur. Ik zou niet vijf dagen op hetzelfde kantoor kunnen zitten, met dezelfde mensen.’’

Bavianen

In plaats van een doorsnee werkdag op een Nederlands kantoor, geeft ze voorlichting aan Roemeense veehouders over antibioticaresistentie. In Oeganda reed ze door de jungle. ,,Toen ik bijvoorbeeld bavianen langs de kant van de weg zag, zei ik tegen mezelf; dit is geweldig en ik krijg er nog voor betaald ook.’’

Maar nadelen zijn er ook. Ziek worden op reis bijvoorbeeld. ,,Als ik snotverkouden ben en met mijn koffertje helemaal alleen door de bloedhitte of door de sneeuw moet ploegen, dan voel ik me hopeloos verloren.’’

Quote Als ik snotverkou­den ben en met mijn koffertje helemaal alleen door de bloedhitte of door de sneeuw moet ploegen, dan voel ik me hopeloos verloren

Als Linda over haar werk en vele buitenlandse reizen vertelt, krijgt ze regelmatig jaloerse reacties. ,,Totdat ik uitleg dat ik niet elke dag op een hagelwit strand lig, maar juist keihard moet werken. Vaak 60 tot 70 uur per week. Daarnaast doe ik alles op reis alleen, veel mensen vinden dat lastig.’’

Andere minder leuke kanten zijn: botte taxichauffeurs, muggenaanvallen en de frustratie van het vele wachten; op vliegvelden, klanten, en de trein. Om dat wachten te overbruggen begon ze met een blog. ,,Er zijn heel veel reisblogs met prachtige ‘instagramwaardige foto’s’’ zegt Hoekstra. ,,Maar zo is het in het echt niet. Ik wil laten zien wat het inhoudt als je veel reist voor je werk.’’

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Linda Hoekstra. © Privé archief

‘Als om 01.30 uur de wekker gaat omdat ik moet vliegen, dan denk ik wel; o nee, waarom doe ik dit werk’

Jolanda de Winter (38), stewardess bij TUI

Jolanda zou niets anders willen dan voor haar werk de wereld over vliegen. ,,Een baan van negen-tot-vijf op kantoor? Dat lijkt me verschrikkelijk’’, zegt ze.

De Winter is 12 jaar stewardess bij TUI. Tien dagen per maand vliegt ze naar Mexico, Aruba, Curaçao, de Verenigde Staten, Dominicaanse Republiek en andere zonnige plekken. ,,Het is geweldig om steeds weer ergens anders te zijn’’, zegt ze. Ook haar collega’s wisselen bijna iedere vlucht. ,,Maar het is altijd gezellig.’’ In Mexico, waar ze ongeveer drie dagen verblijft, huurt ze regelmatig een autootje met een collega. ,,Dan rijden we naar een mooi strandje of naar de piramides van de Maya.’’

Quote Het is geweldig om steeds weer ergens anders te zijn

In Curaçao, waar ze tussen de heen- en terugvlucht een nachtje blijft, staat er vaak een etentje met andere crewleden op de planning. ,,En overdag nog even liggen op het strand. Ik probeer te genieten en er een uitje van te maken.’’



Onmogelijke tijden

Toch heeft het vele vliegen ook nadelen. Zo mist ze regelmatig feestjes, verjaardagen en feestdagen. Ook de onmogelijke tijden maken het werk soms zwaar. ,,Als om 01.30 uur de wekker gaat omdat ik moet vliegen, dan denk ik wel; oh nee, waarom doe ik dit werk.’’

Toch kan de stewardess goed tegen weinig slaap en van jetlags heeft ze nauwelijks last. ,,Ik pas me snel aan aan de tijdzone waar ik ben.’’ Bij terugkomst doet Jolanda soms een middagdutje. ,,Maar nooit langer dan drie uur. En als ik ’s avonds dan op tijd naar bed ga, heb ik de dag erna nergens last van.’’ Wel benadrukt De Winter dat het belangrijk is om fit te zijn als je de hele wereld over reist. ,,Veel water drinken, sporten, goed eten en op tijd naar bed gaan helpt me om om te gaan met de onregelmatige werktijden.’’

Tot drie jaar geleden werkte Jolanda fulltime en was ze ongeveer 20 dagen per maand op pad. Nu haar zoontje (bijna 2) is geboren, werkt ze in deeltijd. Ondanks de onregelmatige werktijden vindt ze haar baan als stewardess goed te combineren met het ouderschap. ,,Hij heeft het naar zijn zin bij de oppas of bij andere familieleden. Hij zwaait me altijd vrolijk uit en is ook weer heel blij om me te zien’’, zegt ze. ,,Dan ben ik een extra leuke moeder.’’

Volledig scherm Jolanda de Wit. © Privé archief

Moet je op vakantie toch nog een belangrijke opdracht afronden? Coach Charlotte van 't Wout geeft tips hoe je vanuit je vanuit je vakantieadres efficiënt te werk kunt gaan.