Deze twee stiefzussen werken allebei op de vuilniswagen: ‘Kantoorbaan is niks voor ons’

‘Vervroegd pensioen straks niet te betalen voor lageropge­lei­de en werknemer in zwaar beroep’

23 november Langer doorwerken wordt vooral een probleem voor lageropgeleiden. Ondanks alle maatregelen om eerder te stoppen is het voor hen financieel niet haalbaar. Ook voor veel mensen in zware beroepen is het in de praktijk te duur om vervroegd met pensioen te gaan.