Deze vier vragen kun je sowieso verwachten op je sollicitatiegesprek (en dit is je antwoord)

‘En, waarom denk je dat jij de geschikte kandidaat bent?’ Daar zit je dan, met je cv in de hand en je mond vol tanden. Een sollicitatiegesprek is moeilijk te voorspellen, maar sommige vragen keren hoe dan ook terug. Dit zijn de meest voorkomende vragen met hun ideale antwoorden.

Ook bij het sollicitatiegesprek geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. Natuurlijk, je kan de gok wagen en op het moment zelf een geweldig antwoord uit je hoge hoed proberen te toveren. Maar gezien de zenuwen die meestal de kop opsteken bij een sollicitatie is een back-up hebben zekegeen slecht idee. Silke Wagemakers van rekruteringsbureau Hays licht voor Het Laatste Nieuws enkele ‘standaardvragen’ uit en weet wat je het beste kan antwoorden.

1. Wil je wat meer over jezelf vertellen?

,,Of, zoals wij hem bij Hays meestal stellen: ‘Als je jezelf zou moeten omschrijven in drie woorden, hoe zou je dat dan doen?’ Wat je altijd in je achterhoofd moet houden, is dat een sollicitatie hét moment is om jezelf in de kijker te zetten. Je moet de beste versie van jezelf weergeven. Uiteindelijk moet jij eruit springen bij de recruiter ten opzichte van de andere kandidaten.’’

,,Bijna iedereen zegt over zichzelf: ik ben sociaal, ambitieus en een doorzetter. Dan val je al snel door de mand omdat dat echt een standaard antwoord is. Onthoud dat dit het moment is om indruk te maken. Probeer een beknopte weergave te geven over jezelf en clichés daarbij te vermijden. Een HR-persoon wil hiermee voor zichzelf schetsen wat voor persoon je bent, dus je mag ook niet te oppervlakkig blijven. Ga proactief op zoek naar voorbeelden voor je gesprek om aan te geven hoe je in het dagelijks leven bent.”

Quote Bijna iedereen zegt over zichzelf: ik ben sociaal, ambitieus en een doorzetter. Dan val je al snel door de mand omdat dat echt een standaard antwoord is. Silke Wagemakers, Hays

2. Wat vind je een negatief punt aan jezelf?

,,Laat je niet in de val lokken door te zeggen dat je geen negatieve punten hebt óf door er juist te veel op te sommen. Het niet kennen van de punten waar je nog aan moet werken toont aan dat je niet zelfbewust bent. En dat kan zeker in je nadeel spelen tijdens het gesprek. Dan denken wij als recruiter al snel: ‘heb je je wel voorbereid?’”

,,Daarnaast willen wij ook dat mensen kunnen groeien. Aan de hand van jouw verbeterpunten kunnen wij kijken wat de mogelijkheden zijn voor jouw traject binnen het bedrijf. We willen weten waar wij je bij kunnen helpen.”

3. Wat zijn je verwachtingen qua loon?

,,Ik raad aan om niet in bedragen te spreken. Elke sector werkt nu eenmaal met andere lonen. Vaak houden jongeren rekening met referentiepunten van vrienden, maar dat is ook geen goede maatstaf. Een goed antwoord voor een starter vind ik: ‘Ik sta aan de startlijn van mijn carrière en heb keihard gestudeerd voor mijn diploma. Nu is het tijd voor mij om te investeren in mijn carrière en ik hoop ook dat het bedrijf in mij wil investeren.’ Dan werk je in twee richtingen en komt het niet over alsof geld je grootste motivatie is. Daarnaast kan je als starter ook nog altijd zeggen dat je een marktconform salaris wil.”

4. Waarom moeten we voor jou kiezen?

,,Dit is een goede vraag om jezelf een laatste keer in de schijnwerpers te zetten. Geef in korte punten weer waarom jij de geschikte kandidaat bent en waarom jij uitblinkt tegenover de andere kandidaten. De bedoeling van een sollicitatie is dat de recruiter een juiste weergave krijgt van jou als persoon. Deze vraag kan dat beeld nog een laatste keer bijsturen.”

Een sollicitatiegesprek is ook jouw kans om vragen te stellen aan je potentiële nieuwe werkgever. Deze zijn altijd raak: