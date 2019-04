‘Directie ontkende dat mijn collega’s meer verdienden, maar ik weet zeker dat ik gelijk had’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: José (55) is al 20 twintig jaar kraamverzorgster. Onlangs is ze van werkgever veranderd.

José heeft een contract voor 18 tot 24 uur in de week. Ze heeft een MBO-opleiding gezondheidszorg afgerond.

Wat verdien je?

,,Ik verdien 1335,14 euro bruto per maand. Netto is dat 1108,63 euro. Daarbij krijg ik een onregelmatigheidstoeslag: als ik ’s avonds en in het weekend werk krijg ik 40 procent erbij. Voor mijn reiskosten krijg ik 19 cent per kilometer vergoed. En ik krijg een eindejaarsuitkering van 6,2 procent van mijn salaris. Vorig jaar ontving ik 673,11 euro voor een half jaar, omdat ik onlangs van werkgever ben veranderd.”

Blij mee?

,,Niet echt. Als ik kijk naar mijn ervaring, dan vind ik dat niet echt hoog. Ik werk niet met een vast rooster en weet nooit precies wanneer ik vrij ben. Ik sta regelmatig in de wacht, dat betekent dat je binnen een uur aan het kraambed moet kunnen staan in je bedrijfskleding. Dat zou ergens 40 kilometer verderop kunnen zijn. Maar dat krijg ik niet altijd uitbetaald, behalve als ik nummer één op de lijst sta. Volgens de CAO moet wachttijd altijd vergoed worden. Maar ja, in werkelijkheid gebeurt dat niet. In januari heb ik veertien dagen gewerkt, één dag vakantie gehad - dat was 1 januari - en ik heb 284 uur in de wacht gestaan, bijna 12 dagen is dat. Al met al ben je veel met je werk bezig.”

Je bent van werkgever veranderd. Heb je toen met succes over je salaris onderhandeld?

,,Nee, dat is niet mogelijk omdat we vaste loonschalen hebben.”

Wel ooit geprobeerd?

,,Bij mijn vorige werkgever kwam ik erachter dat twee collega’s meer verdienden. Toen ben ik naar mijn directeur gegaan en heb ik gevraagd waarom zij in een schaal hoger zaten. Ik zou daar met mijn ervaring ook recht op moeten hebben, maar dat verzoek is afgewezen. Ze ontkenden dat mijn collega’s meer verdienden, maar ik weet zeker dat ik gelijk had. Ik kwam erachter door een e-mail die was rondgestuurd met alle salarissen. Tja, vriendjespolitiek. Wat kun je doen?”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Van de meesten wel, maar we praten er niet over. Soms wordt een nieuweling hoger ingeschaald. Ik werk al jaren, daarom zit ik in de hoogste schaal. Het is een heel mooi beroep, maar de zaken er omheen zijn behoorlijk slecht geregeld. Op sociale media bestaan besloten groepen waar kraamverzorgers met elkaar over dit soort dingen praten. Er wordt wel aan de weg getimmerd door de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden, maar ze worden niet meegenomen in het CAO-overleg. Er is ook een grote uitstroom in de zorg. Jongeren kiezen voor andere banen in andere zorgtakken, want in de kraamzorg krijg je kleine contracten. Als je in de twintig bent en je wilt op jezelf wonen, lukt dat niet met een klein contract.”

Verdien je meer of minder dan je partner?

,,Omgerekend in uurloon bijna gelijk. Hij heeft niet zo’n goede werkgever. Hij is salesmanager bij een transportbedrijf. Hij is HBO-geschoold, maar de directeur is nogal op de centen. We wonen in het oosten van het land en de lonen liggen hier lager dan in het westen.”

Wat vindt hij daarvan?

,,Hij vindt dat hij slecht verdient als HBO’er. Hij staat al een paar jaar stil. Soms vraag je je wel af: wil ik zo wel door? Zoveel bezig zijn met je werk, maar wat er tegenover staat houdt niet echt over.”

Verdient José genoeg?



Leeftijd: 55 jaar

Opleidingsniveau: MBO

Functie: Verpleegkundige

Branche: Gezondheidszorg / Welzijn

Werkervaring: 20 jaar



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor haar functie 2.822 euro bruto voor 40 uur. Op haar loonstrook staat 2632 euro voor 100 procent (36 uur). Omgerekend naar 40 uur is dat 2924 euro: ze krijgt dus iets meer dan het kompas voorschrijft. ,,Maar het is niet veel geld.”



Check het zelf op: www.intermediair.nl/salariskompas

Vraag jij je af of je wel genoeg verdient? Of hoeveel je bij een nieuwe functie kunt vragen? Vul het Intermediair Salariskompas in en je weet het!

Op zoek naar een nieuwe baan? Upload je cv en/of zoek naar vacatures op Intermediair.nl

Meedoen met deze rubriek? Stuur een mailtje!

Wat is het Salariskompas? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor het Intermediair Salariskompas bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant. Voor deze editie van het Salariskompas werken we met de cijfers die we verzamelden in juni 2017.

Wil je ook een hoger salaris? Bekijk de video hieronder: