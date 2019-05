Dit bedrijf geeft 125 vrouwen opslag, ze krijgen nu zelfde als mannelijke collega’s

Pensioenuitvoerder APG geeft vrouwelijke medewerkers vanaf 1 juni hetzelfde salaris als hun mannelijke collega’s. Ze kregen dat gisteren te horen in een brief.

Het gaat om zo’n 125 vrouwelijke medewerkers die een salarisverhoging krijgen om het verschil met hun mannelijke collega's recht te trekken. Dat is 13 procent van de in totaal 960 vrouwen die bij het bedrijf werken. Bij de overige 87 procent was geen verschil in loon met mannen die vergelijkbaar werk doen. Het bedrijf heeft zo’n 3000 mensen in dienst waar vrouwen gemiddeld 2,2 procent minder betaald kregen.

Marloes Sengers, directeur HR bij APG: ,,Bij APG staan we voor gelijk loon voor gelijk werk, daarom zetten we dit vandaag recht. Het verschil in beloning wordt door ons bovendien duurzaam gedicht: financieel en met aanvullende aandacht voor leidinggevenden en medewerkers. Zo voorkomen we herhaling in de toekomst.”

Aegon

Aegon was vorig jaar met zijn 3800 werknemers het eerste Nederlandse bedrijf dat in de cao liet opnemen dat mannen en vrouwen gelijk beloond moeten worden. Daar bestaat geen wetgeving voor en staat in geen enkele andere cao.

De Aegon-directie vond het de hoogste tijd om die verschillen weg te poetsen. Omdat alleen harde cijfers het bewijs kunnen leveren dat de verzekeraar op de goede weg zit, werd HR-onderzoeksbureau AnalitiQs in de arm genomen om de loonstrookjes van de mannen en vrouwen met elkaar te vergelijken. Het goede nieuws was dat vrouwen inderdaad evenveel betaald krijgen, voor hetzelfde werk. Toch krijgen mannen gemiddelde 900 euro meer omdat ze op hogere posities werken.