Dit bedrijf heeft werknemers in 69 landen, maar nergens een kantoor

Darren Murph is Head of Remote bij GitLab, oftewel ‘hoofd werken-op-afstand’. De Nederlandse Roos Takken houdt zich als People Business Manager bezig met HR-vraagstukken. Terwijl hij werkt vanuit North-Carolina, belt zij in vanuit Amsterdam. Dat is voor hen heel normaal, want het in 2011 opgerichte bedrijf heeft geen kantoor.

De Nederlandse ceo en mede-oprichter van GitLab, Sid Sijbrandij zegt over thuiswerken: doe het allemaal, of allemaal niet. Terwijl veel Nederlandse bedrijven wel wat zien in een mix van thuiswerken en op kantoor voor de lange termijn.

Buitengesloten

Murph legt uit: ,,Sommigen denken dat een combinatie dé oplossing voor de toekomst is. Maar het lastige van werken vanuit huis én op kantoor is dat medewerkers dan verschillende werkplekken hebben. Sommigen spreken elkaar in de wandelgang, of praten nog door na een vergadering. Anderen spreken elkaar digitaal.’’ Medewerkers kunnen dan dingen missen, en zich buitengesloten gaan voelen.

Quote Het lastige van werken vanuit huis én op kantoor is dat medewer­kers dan verschil­len­de werkplek­ken hebben Darren Murph, Head of Remote, GitLab

,,Transparant werken is heel belangrijk als iedereen ergens anders werkt. We delen dus alle bestanden, links en leggen alles wat besproken is vast voor anderen. Dat was wel even wennen’’, legt Roos Takken uit. Zij begon in september 2019 bij GitLab, waar ze 36 Nederlandse collega’s heeft. ,,Of je nu in Nederland werkt of Japan, iedereen heeft dezelfde ervaring op een werkdag. Dat leer je niet van de ene op de andere dag, daar hebben we een speciaal inwerkprogramma voor.’’ Zo krijgt elke collega bijvoorbeeld een buddy en dertig dagen voor ‘inwerkopdrachten’ zoals tien koffie-chats inplannen met mensen door het hele bedrijf.

Keuze

Een van de problemen met thuiswerken door de coronacrisis, volgens hen, is dat veel bedrijven geen bewuste keuzes maken over thuiswerken. Takken: ,,Je kunt er niet van uitgaan dat iedereen zich thuis goed kan motiveren en zelfstandig aan de slag gaat. Bij nieuwe sollicitanten vragen we altijd of mensen ‘manager-of-one’ zijn, dus of ze zelfstandig genoeg zijn om hun eigen manager te zijn.’’

Quote Je kunt er niet van uitgaan dat iedereen zichzelf thuis goed kan motiveren en zelfstan­dig aan de slag gaat Roos Takken, GitLab

Maar sommige bedrijven hebben honderden, duizenden of nog meer mensen in dienst die zijn ingesteld op de oude cultuur. Murph: ,,Nu zij moeten thuiswerken denken ze: ‘dit is niet waar ik voor getekend heb’. Er is een verschil tussen tijdelijk thuiswerken en voor de lange termijn, dat laatste past ook niet bij iedereen.’’

Voordelen

Takken bevalt het werken op afstand juist goed, zij vindt bijvoorbeeld de flexibiliteit een uitkomst. ,,Werk heeft zich naar mijn leven gevormd in plaats van andersom. Ik kan mijn tijd nu veel flexibeler plannen. Bovendien werken we asynchroon, allemaal in onze eigen tijdzones. Je begint een deel en draagt het over aan een collega. Tegen de tijd dat je wakker wordt, is je werk dus al veel verder gebracht en kun jij meteen door. Voor de coronacrisis konden we kiezen waar we werkten, dat kon zowel thuis zijn als in een ‘coworking space’ of koffiebar. Straks na de pandemie geldt dat ook weer.” ’’

Quote Er is een verschil tussen tijdelijk thuiswer­ken en voor de lange termijn, dat laatste past ook niet bij iedereen Darren Murph, GitLab

Sociaal

Zonder kantoor werken hoeft ook niet eenzaam te zijn, vertelt Murph. De collega’s voelen zich onderling verbonden, ook al zitten ze nooit met 1300 tegelijk in een Zoom-vergadering. ,,Werk was voor mensen nu de laatste plek waar ze sociale samenhang hadden, maar dat kan ook anders. Veel collega’s doen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk buiten werktijd. Of halen sociale energie uit diners met vrienden of andere activiteiten met familie. Dan heb je ook veel meer om over te praten als je elkaar wél op scherm ziet.’’

Vijf tips voor een succesvolle overgang naar volledig thuiswerken



1. Ook de top van het bedrijf moet het kantoor los durven laten, aldus Murph. ,,Mensen voelen zich buitengesloten als zij zelf niet op kantoor mogen komen, en collega’s wel. Ze willen erbij zijn als de beslissingen worden genomen.’’



2. Als er toch mensen op locatie werken, doe dat dan op dezelfde manier als de thuiswerkers. Log allemaal in vanaf een eigen werkplek, deel niet een computer in de vergaderzaal. Murph: ,,Zo heeft iedereen letterlijk evenveel ruimte. Het voelt eerst misschien ongemakkelijk om bij elkaar te zitten met een laptop voor je neus, maar het went vanzelf.’’



3. Neem de manier waarop je met elkaar communiceert onder de loep en naar welke digitale middelen je daarvoor gebruikt. Waren het tijdelijke oplossingen, of heb je bewust gekozen voor een oplossing? Als de een het meest Whatsapp gebruikt om te communiceren, maar de ander Slack, dan loopt de samenwerking een stuk stroever en het is ook minder transparant.



4. Thuiswerken vraagt om een nieuw soort leiderschap. Managers moeten hun personeel vertrouwen. Takken: ,,Focus op resultaten in plaats van het aantal gewerkte uren.’’



5. Let op: niet iedereen is even handig online. Sommige werknemers hebben wat hulp nodig om zich nieuwe programma's eigen te maken. Takken: ,,Neem hierin je verantwoordelijkheid als werkgever.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk. Hij geeft tips over hoe we het beste kunnen thuiswerken met z’n allen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.